Assemblée nationale

Vers de nouveaux mécanismes et politiques pour le développement de Hai Phong

Poursuivant l'ordre du jour de la 9 e session de l’Assemblée nationale (XV e législature), les députés ont écouté le 13 mai la présentation et le rapport de vérification sur le projet de Résolution de l'Assemblée nationale visant à remplacer la Résolution n° 35/2021/QH15 du 13 novembre 2021, relative à la mise en œuvre de plusieurs mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Hai Phong (Nord).

>> Hai Phong arrive en tête de l’Indice de compétitivité provinciale 2024

>> Le PM exhorte à lancer le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong en décembre prochain

>> Tourisme ferroviaire : Hai Phong inaugure un train haut de gamme et valorise sa gare historique

Photo : VNA/CVN

En présentant le projet de Résolution, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a déclaré que l’adoption d’un nouveau texte, visant à éliminer les "goulots d’étranglement", à créer des percées et à avoir un impact fort dans le delta du fleuve Rouge, était nécessaire. Ce projet s’inscrit dans les objectifs fixés par le Bureau politique dans la Résolution n° 45-NQ/TW et la Conclusion n° 96-KL/TW concernant la construction et le développement de Hai Phong.

Le projet de Résolution stipule que la ville pourra emprunter, notamment via l’émission d’obligations par les autorités locales, les institutions financières nationales, d'autres organisations vietnamiennes ou encore via des fonds étrangers, dans la limite de 120% des recettes budgétaires de la ville. Le montant total de l'emprunt et du déficit sera déterminé par l’Assemblée nationale.

Le texte prévoit également que Hai Phong pourra expérimenter la simplification des procédures de planification, la vente de logements sociaux, ainsi que la location de terrains sans mise aux enchères pour des projets logistiques liés aux ports maritimes, aériens et fluviaux. Certaines activités entrepreneuriales et d’innovation bénéficieront d’une exonération d’impôt sur les sociétés pendant cinq ans, ainsi que d’exonérations d’impôt sur le revenu des personnes, des entreprises, des experts, des scientifiques et des entrepreneurs, aussi pendant cinq ans.

Photo : VNA/CVN

Le projet se concentre également sur la création d’une zone de libre-échange à Hai Phong, mettant l’accent sur la simplification des procédures administratives liées à l’investissement, à l’import-export, à l’emploi, au foncier, à la construction et à la location. Il permettrait aussi aux banques étrangères d’y ouvrir des bureaux de transaction en dehors de leur siège principal.

Présentant le rapport de vérification, le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Phan Van Mai, a estimé que le projet reposait sur des bases politiques, juridiques et pratiques solides, et qu’il est qualifié pour être soumis à la 9e session de la XVe législature.

Il a cependant souligné la nécessité d’une analyse approfondie des impacts globaux de la zone de libre-échange, notamment en matière de croissance économique, de budget et d’environnement social. Il a insisté sur l'importance de mettre en place des mécanismes de gestion des risques et de surveillance pour garantir la transparence, tout en maintenant la stabilité financière et l’ordre public.

Il a enfin appelé à examiner attentivement le mécanisme de "guichet unique" et la capacité du Conseil de gestion de la zone économique de Hai Phong à mettre en œuvre ces mesures.

VNA/CVN