Le secrétaire général Tô Lâm termine avec succès sa visite d'État en Biélorussie

Photo: VNA/CVN

Durant son séjour du 11 au 12 mai, le secrétaire général du PCV s'est entretenu avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, au cours duquel les deux parties ont signé plusieurs accords de coopération et publié une déclaration conjointe établissant officiellement un partenariat stratégique entre le Vietnam et la Biélorussie. Le dirigeant vietnamien a également rencontré le Premier ministre Alexandre Tourtchine, les présidents des deux chambres du Parlement biélorusse, ainsi que des responsables de partis politiques. Il a participé au Forum d'affaires Vietnam-Biélorussie et visité l'usine de tracteurs de Minsk (MTZ).

À cette occasion, le président Loukachenko a remis l'Ordre de l'Amitié des peuples au Secrétaire général Tô Lâm, en reconnaissance de sa contribution au renforcement des relations bilatérales.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, et les échanges de délégations par l'intermédiaire des partis et de l'État, ainsi que par le biais de la coopération interparlementaire et des échanges interpersonnels, tout en améliorant l'efficacité des mécanismes existants et en explorant de nouvelles formes de collaboration entre leurs ministères, secteurs et localités.

Les deux pays ont exprimé leur volonté de promouvoir la coopération en matière de défense, de sécurité, de sciences et technologies, de développement numérique et d'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ils renforceront les échanges et les orientations politiques en matière de développement des infrastructures numériques et de numérisation des complexes industriels afin de garantir une coopération mutuellement bénéfique dans le domaine de la transformation numérique.

Photo: VNA/CVN

Tô Lâm a églement eu une rencontre avec l'Association biélorusse pour l'amitié et les échanges culturels avec les pays étrangers, l'Association d'amitié Biélorussie-Vietnam et d'anciens experts biélorusses ayant aidé le Vietnam. Il est allé visiter et fleurir le Monument de la Victoire à Minsk.

À cette occasion, il a rencontré les cadres et employés de l'ambassade du Vietnam en Biélorussie, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant dans ce pays.

Cette visite revêt une signification particulière car elle a non seulement renforcé la confiance entre le Vietnam et ses partenaires traditionnels, mais a également réaffirmé l'engagement durable du Vietnam à renforcer ses liens avec les pays de l'ex-Union soviétique, y compris la Biélorussie.

VNA/CVN