Tô Lâm rencontre les dirigeants de l’Assemblée nationale et des partis politiques de Biélorussie

Dans le cadre de sa visite d’État en Biélorussie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a eu lundi 12 mai à Minks des entrevues avec la présidente du Conseil de la République (Chambre haute), Natalya Kochanova, le président de la Chambre des représentants, Igor Sergueïenko et les dirigeants du Parti communiste de Biélorussie et du parti Belaïa Rous de Biélorussie.

>> Le secrétaire général Tô Lâm s’entretient avec le président biélorusse Loukachenko

>> Le Vietnam et la Biélorussie bâtissent ensemble un partenariat stratégique

>> Le Vietnam et la Biélorussie déclarent l’établissement d’un partenariat stratégique

Les dirigeants de l’Assemblée nationale de Biélorussie ont chaleureusement salué la visite d’État en Biélorussie du secrétaire général Tô Lâm et de la délégation vietnamienne de haut rang, à l’occasion de la célébration solennelle par les deux pays d’événements importants, notamment le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’Assemblée nationale de Biélorussie a l’honneur d’envoyer une délégation dirigée par le vice-président de la Chambre des représentants Ipatau Vadzim pour assister à la cérémonie d’anniversaire du 30 avril à Hô Chi Minh-Ville.

Les dirigeants de l’Assemblée nationale de Biélorussie ont félicité le peuple vietnamien pour ses réalisations en matière de développement national et ont félicité le secrétaire général Tô Lâm pour s’être vu décerner l’Ordre de l’Amitié des Peuples personnellement par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, démontrant ainsi la reconnaissance de la Biélorussie pour les grandes contributions du secrétaire général aux relations bilatérales.

Ils ont qualifié la visite d’Etat du secrétaire général Tô Lâm de visite historique et les nombreux accords signés lors de la visite représentent un nouvel avenir pour les relations bilatérales.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa joie de se rendre de nouveau en Biélorussie dans ses nouvelles fonctions et a été touché par l’accueil chaleureux et sincère des dirigeants et du peuple biélorusses, y compris de l’Assemblée nationale et des partis politiques biélorusses.

Le dirigeant vietnamien a félicité le peuple biélorusse pour ses réalisations dans le développement du pays et le renforcement de sa position internationale. Il a souligné que le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations d’amitié traditionnelle avec la Biélorussie, établies en 1957 lors de la visite du président Hô Chi Minh, et a exprimé sa gratitude pour le soutien dévoué de la Biélorussie à la lutte passée pour la libération et la réunification nationale et au développement actuel du Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm et les dirigeants de l’Assemblée nationale de Biélorussie ont convenu d’amener les relations bilatérales à une nouvelle étape dans une nouvelle ère de développement avec des mesures concrètes.

Photo : VNA/CVN

Dans l’esprit du partenariat stratégique fraîchement établi, dans le contexte de nombreux développements complexes dans le monde, les dirigeants ont convenu d’accroître les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, en particulier du plus haut niveau, d’accroître leur coopération en matière de commerce, de science et de technologie, d’éducation et de formation, de culture, de tourisme en envisageant d’ouvrir prochainement des vols directs, les échanges entre les peuples et les localités.

En ce qui concerne la coopération parlementaire et la coopération entre les partis, les deux parties ont convenu d’accroître les échanges de délégations par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale et des canaux du Parti, et de renforcer la surveillance des documents signés, en particulier l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique.

Les deux parties ont également convenu de renforcer l’échange d’informations et d’expériences dans les travaux de Parti, législatif, parlementaires, et améliorer les échanges entre les commissions spécialisées, entre les groupes d’amitié parlementaire et des jeunes parlementaires ; de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux des partis politiques, les forums interparlementaires tels que l’Union interparlementaire (UIP), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA)… en vue des initiatives communes dans les forums parlementaires internationaux.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié et espéré que l’Assemblée nationale de Biélorussie continuerait à créer les conditions permettant à la communauté vietnamienne de vivre, d’étudier et de travailler en Biélorussie, apportant ainsi des contributions positives au développement de la Biélorussie et à l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

A cette occasion, la présidente du Conseil de la République, Natalya Kochanova, et le président de la Chambre des représentants, Igor Sergueïenko, ont adressé leurs salutations et leur invitation au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, pour effectuer une visite en Biélorussie.

Le secrétaire général Tô Lâm a transmis les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à présidente du Conseil de la République, Natalya Kochanova, et le président de la Chambre des représentants, Igor Sergueïenko à se rendre au Vietnam, qui ont accepté l’invitation avec plaisir.

VNA/CVN