Hai Phong arrive en tête de l’Indice de compétitivité provinciale 2024

Ce résultat témoigne des efforts déployés par la ville pour améliorer son environnement commercial grâce à des réformes clés, notamment la simplification des procédures administratives et la promotion des investissements.

Selon les résultats du PCI 2024 annoncés par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) le 6 mai, Quang Ninh se classe deuxième avec un score de 73,20, suivi par Long An (72,64) et Bac Giang (71,24).

Les autres provinces du Top 10 sont Bà Ria-Vung Tàu, Huê, Hâu Giang, Phu Tho, Dông Thap et Hung Yên.

La publication du PCI 2024 marque le 20e anniversaire de son lancement, qui vise à favoriser un environnement transparent, favorable aux entreprises et compétitif au Vietnam.

Le rapport de cette année s’appuie sur les commentaires de près de 11.000 entreprises nationales et étrangères et offre un aperçu complet de la gouvernance économique provinciale et du climat des affaires à l’échelle nationale.

Le PCI 2024 continue de mettre en lumière les efforts de réforme locaux tout en abordant les défis actuels auxquels les entreprises sont confrontées. Cette édition élargit notamment son champ d’application pour inclure des évaluations de la gouvernance environnementale et de la promotion des investissements verts, indicateurs clés de la transition des provinces vers le développement durable et la croissance verte.

Le président de la VCCI, Pham Tân Công, a indiqué que le PCI 2024 serait la dernière édition à évaluer les 63 provinces et villes sous leur forme actuelle, avant la restructuration administrative décrite dans la résolution n°60-NQ/TW du Comité central du Parti, entrée en vigueur en 2025.

Il a souligné qu’avec la fusion des provinces et la complexification de la gouvernance locale, le maintien et l’amélioration de la qualité de la gestion économique seront essentiels. Dans ce contexte, le PCI restera un outil essentiel, offrant des informations fondées sur des données pour soutenir un développement régional harmonieux, efficace et équilibré pendant la transition.

Le PCI 2023 a classé Quang Ninh, Long An, Hai Phong, Bac Giang et Dông Thap parmi les cinq villes les plus performantes en matière de gouvernance économique.

VNA/CVN