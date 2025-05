Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le Premier ministre biélorusse

Ce dernier a salué la visite du secrétaire général Tô Lâm, soulignant qu'elle réaffirme la confiance politique entre les deux pays et ouvre une nouvelle ère dans leurs relations bilatérales, désormais portées au niveau de partenariat stratégique. Il a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et affirmé la volonté de la Biélorussie de continuer à renforcer la coopération avec le Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa joie de revenir en Biélorussie, pays hospitalier et chaleureux. Il s'est dit convaincu que, sous la direction du président Alexandre Loukachenko et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Tourtchine, avec les efforts conjoints des ministères, des entreprises et du peuple, la Biélorussie obtiendra encore de grands succès dans son développement.

Promouvoir la coopération bilatérale

Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance à l'amitié traditionnelle avec la Biélorussie, qu'il considère comme un partenaire important dans la région. Le Vietnam n'oubliera jamais le soutien précieux de la Biélorussie pendant la lutte pour l'indépendance nationale et dans la période de développement actuelle.

Il s'est réjoui de la signature de la Déclaration conjointe sur l'établissement d’un partenariat stratégique avec le président biélorusse Loukachenko, qualifiant cet événement de jalon historique et d'impulsion forte pour ouvrir une nouvelle phase de coopération, notamment dans l'investissement, le commerce et l'amélioration de la compétitivité dans un contexte économique mondial en mutation.

Tô Lâm a affirmé la volonté du Vietnam de promouvoir la transformation numérique, l'innovation, l'économie verte et circulaire, ainsi que le développement des infrastructures stratégiques. Il a exprimé le souhait d'une coopération accrue avec la Biélorussie dans ces domaines.

Les deux dirigeants ont convenu de bâtir un programme d'action pour concrétiser le partenariat stratégique, d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de renforcer la coopération industrielle, notamment dans la production automobile et de tracteurs, la coopération scientifique et technologique, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre jeunes générations.

Le Premier ministre biélorusse a hautement apprécié les propositions du secrétaire général Tô Lâm et a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires comme l'agriculture, la science et la technologie, le transport multimodal et les échanges commerciaux et touristiques.

Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à coopérer étroitement au sein des forums régionaux et internationaux, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région comme le monde.

À cette occasion, Tô Lâm a transmis l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Premier ministre biélorusse à se rendre prochainement au Vietnam. Ce dernier a accepté avec plaisir.

VNA/CVN