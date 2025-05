Le Vietnam et la Biélorussie bâtissent ensemble un partenariat stratégique

>> Le Vietnam et la Biélorussie forgent leur partenariat stratégique

>> Biélorussie : le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre la communauté vietnamienne

>> Le secrétaire général Tô Lâm s’entretient avec le président biélorusse Loukachenko

Lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue des entretiens, le président Loukachenko a qualifié cette mise à niveau d’appropriée au contexte actuel et reflétant la véritable amitié entre les deux parties, le respect mutuel des relations bilatérales et leur aspiration commune à une coopération efficace et durable. Il a affirmé la volonté de la Biélorussie de fournir au Vietnam des biens d’exportation essentiels tels que des tracteurs, des automobiles et certains produits agricoles.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État biélorusse a exprimé l’espoir que les deux parties renforceront davantage le rôle et l’efficacité du comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

Il a également encouragé la pleine mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), qui facilite le développement de la présence des entreprises vietnamiennes et biélorusses sur leurs marchés respectifs.

La Biélorussie renforcera également sa collaboration avec le Vietnam dans les domaines des sciences, des technologies, de l’éducation et de la formation, a-t-il déclaré, soulignant le vaste potentiel de coopération décentralisée entre les deux pays.

Le président Loukachenko a souligné que parmi les initiatives récentes figure le lancement d’une ligne aérienne directe entre les deux pays, contribuant ainsi au développement du tourisme, à la coopération culturelle et aux échanges entre les peuples.

Il a ajouté que les discussions ont permis aux parties de convenir de plusieurs accords et d’une feuille de route pour la coopération dans les années à venir.

S’adressant également aux médias, le secrétaire général Tô Lâm a décrit sa visite comme une confirmation de la détermination du Vietnam à se joindre à son ami biélorusse pour faire entrer leurs relations dans une nouvelle phase de développement.

Il a salué le succès de l’entretien, soulignant que les deux dirigeants se sont félicités des progrès significatifs réalisés au cours des 33 années écoulées depuis l’établissement des relations diplomatiques, notamment dans des domaines tels que la confiance politique, la défense et la sécurité, les sciences et les technologies, le commerce, l’investissement et l’éducation.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a déclaré que, forts de ces avancées et fort de leur confiance dans l’avenir des relations bilatérales, les deux pays ont adopté une déclaration commune sur l’établissement d’un partenariat stratégique, posant ainsi les bases d’une nouvelle impulsion pour le bien de leurs peuples ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. Les accords signés lors de la visite couvrent la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de la santé, de la justice, de la culture et des échanges interpersonnels, ouvrant ainsi la voie à un nouveau chapitre de collaboration.

Il a indiqué que les deux parties étaient convenues d’intensifier leur coopération dans des domaines majeurs, notamment la politique et la diplomatie, l’industrie de la défense, la médecine militaire, la formation, la lutte contre le terrorisme, le partage d’informations, la cybersécurité, l’économie, le commerce et l’investissement. Elles se sont également engagées à élargir leur coopération dans des domaines émergents d’intérêt mutuel tels que l’économie numérique, la transformation numérique, l’agriculture, l’industrie et l’énergie.

VNA/CVN