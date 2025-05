Vietnam - Thaïlande

Porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur plus substantielle et plus efficace

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, à la tête d’une délégation de haut rang du gouvernement royal thaïlandais, effectuera une visite officielle au Vietnam et coprésidera la 4 e réunion conjointe des cabinets vietnamien et thaïlandais les 15 et 16 mai, à l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Photo : Huy Tiên/VNA/CVN

Il s'agit de la première visite officielle au Vietnam d'une Première ministre thaïlandaise en 11 ans depuis la visite du Premier ministre Prayut Chan-o-cha en 2014, a souligné l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Bangkok.

Pham Viêt Hùng a déclaré que cette visite intervient à un moment crucial, alors que les deux pays se réjouissent du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1976-2026), une étape importante dans l'histoire des relations bilatérales. Dans le contexte du Partenariat stratégique renforcé, qui a connu un développement global et substantiel dans divers domaines, cette visite vise à propulser les relations bilatérales vers un nouveau sommet, de manière plus concrète et efficace.

Lors de cette visite, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra coprésidera la 4e réunion conjointe des cabinets Vietnam - Thaïlande, un effort conjoint reflétant le haut niveau d'attention et la détermination commune à faire progresser les relations bilatérales. Les deux parties aborderont les questions existantes et définiront les orientations d'une coopération globale.

Dans le contexte du partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande qui continue de se développer de manière positive, globale et de plus en plus approfondie dans tous les domaines, la visite sera une occasion importante pour les deux parties de continuer à développer cette relation à une nouvelle hauteur plus substantielle et plus efficace.

Selon l'ambassadeur Pham Viêt Hùng, au cours de la visite, les deux parties tiendront la 4e réunion conjointe des cabinets vietnamien et thaïlandais, un mécanisme au nom très spécial qui démontre un grand intérêt et une détermination commune à développer les relations bilatérales.

Sur le plan politique et diplomatique, l'accent sera mis sur les mesures visant à renforcer la confiance politique, à faciliter les échanges de délégations et à renforcer la collaboration par l'intermédiaire du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des instances locales. De plus, les deux pays collaboreront étroitement au sein des forums mondiaux et régionaux, notamment au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des mécanismes sous-régionaux du Mékong.

Sur le plan économique, l'ordre du jour comprendra l'examen de l'avancement des plans et initiatives, notamment l'initiative "Trois Connectivités", le développement de la coopération pour porter les échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars de manière plus équilibrée et durable, tout en encourageant les investissements thaïlandais dans les secteurs prioritaires du Vietnam.

Les échanges culturels, éducatifs et interpersonnels seront également au cœur des préoccupations, avec des projets visant à renforcer les liens intercommunautaires et à stimuler les interactions culturelles et touristiques. Ces initiatives visent à établir un socle social durable pour l'amitié bilatérale.

Outre les domaines de coopération traditionnels qui ont obtenu de nombreux résultats positifs, dans les temps à venir, le Vietnam et la Thaïlande ont beaucoup de potentiels pour élargir leur coopération dans un certain nombre de nouveaux domaines, conformément aux tendances de développement actuelles et aux stratégies de développement de chaque pays, tels que : la transformation numérique et l'économie numérique ; les énergies renouvelables et la croissance verte…, a indiqué l’ambassadeur.

En conclusion, le diplomate a qualifié cette visite d'étape importante, contribuant à propulser les relations entre le Vietnam et la Thaïlande vers de nouveaux sommets. Elle contribuera à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle entre les dirigeants vietnamiens, offrant l'occasion d'examiner en détail les domaines de coopération, de surmonter les obstacles et de convenir d'orientations majeures et de mesures spécifiques pour insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales.

De même, les documents de coopération qui devraient être signés par les deux parties créeront une nouvelle base pour la coopération entre les localités, les entreprises, les organisations sociales, tout en renforçant les liens entre les deux peuples, contribuant ainsi à consolider fermement les fondements de l'amitié et à approfondir davantage la coopération dans tous les domaines, a ajouté l’ambassadeur.

