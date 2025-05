Le vice-PM Lê Thành Long reçoit le directeur exécutif de la Vietnam Foundation

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a reçu lundi 12 mai à Hanoï, Pham Duc Trung Kiên, directeur exécutif de la Vietnam Foundation (VNF), une organisation éducative américaine à but non lucratif opérant au Vietnam dans le but d’améliorer la qualité de vie du peuple vietnamien grâce à l’éducation.

Le dirigeant vietnamien a salué la VNF pour avoir mis en place de nombreux programmes éducatifs gratuits, créant ainsi des conditions favorables pour que les Vietnamiens puissent accéder à de nombreuses ressources d’apprentissage. Il a également apprécié le dévouement de Pham Duc Trung Kiên au développement de l’éducation au Vietnam.

Selon le vice-Premier ministre Lê Thành Long, les programmes mis en œuvre par la VNF sont cohérents avec les politiques et orientations du gouvernement vietnamien en matière de développement éducatif en particulier, de développement socio-économique en général, de promotion de l’application de la science et de la technologie, de l’intelligence artificielle, des plateformes numériques, etc.

Il a approuvé les propositions de la VNF telles que le renforcement et l’élargissement de la coopération avec des localités et des écoles vietnamiennes pour offrir davantage de cours et de formations. La VNF doit continuer à améliorer et à assurer la qualité de ses programmes, a-t-ajouté.

La VNF a fourni de nombreux programmes éducatifs gratuits, notamment le programme de ressources éducatives ouvertes du Vietnam, des programmes de soutien aux malvoyants tels que la bibliothèque de livres audio, des bourses pour les étudiants et la plateforme d’apprentissage en ligne gratuite Khan Academy Vietnam - KAV.

Jusqu’à la fin 2024, la KAV a compté plus de 2 millions d’utilisateurs au Vietnam qui s’est hissé à la deuxième 2e rang mondial en termes de temps d’utilisation sur cette plate-forme. Actuellement, 5.300 écoles au Vietnam appliquent le modèle d’école ouverte de la KAV.

