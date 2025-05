Le vice-PM et ministre des AE Bùi Thanh Son rencontre le ministre biélorusse des AE

Bùi Thanh Son a exprimé sa sincère gratitude pour l'accueil solennel réservé à la première visite d'un dirigeant du Parti communiste du Vietnam en Biélorussie depuis 11 ans. Il a affirmé que cette visite historique reflète la confiance politique profonde entre les deux pays et la volonté mutuelle de faire progresser les relations bilatérales vers une nouvelle phase de développement substantiel et efficace.

Saluant les accords conclus par les dirigeants des deux pays, il a affirmé que les résultats de cette visite ouvriront non seulement un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam et la Biélorussie, mais créeront également une dynamique pour le développement de la coopération entre les deux pays, ainsi qu'entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union économique eurasiatique (UEE), d'autant plus que la Biélorussie assume la présidence tournante de l'UEE cette année.

De son côté, le ministre biélorusse a souligné l'importance historique de cette visite, qui a élevé les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, contribuant ainsi à approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Élaborer conjointement une feuille de route

Il s'est dit convaincu que le nouveau cadre de partenariat créera de nouvelles opportunités de coopération dans de multiples secteurs, notamment la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité économique, l'économie, le commerce et l'investissement, l'énergie, l'agriculture, l'exploitation minière, les échanges culturels, l'éducation et le tourisme.

Les deux ministres ont convenu d'élaborer conjointement une feuille de route pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam - Biélorussie et un plan d'action entre leurs ministères des Affaires étrangères respectifs. Ils se sont engagés à mettre en place des mécanismes de consultation au niveau des départements et des instituts, tout en continuant à jouer un rôle central de coordination dans la mise en œuvre des accords conclus par les dirigeants des deux pays.

Ils ont également convenu de soutenir les ministères, les agences, les collectivités locales et, en particulier, les entreprises, dans l'intensification des échanges, l'exploration des opportunités et la promotion des investissements sur leurs marchés respectifs.

À cette occasion, le ministre Bùi Thanh Sơn a invité son homologue biélorusse à se rendre prochainement au Vietnam. Ce dernier a accepté avec plaisir cette invitation.

VNA/CVN