Ventes automobiles au Vietnam : deuxième hausse mensuelle consécutive

Le marché automobile vietnamien a poursuivi sa reprise en juillet : les ventes totales déclarées par les membres de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) ont atteint 33.707 véhicules, soit une hausse de 8% par rapport au mois précédent et de 6% en glissement annuel. Ce chiffre, publié par la VAMA le 11 août, marque le deuxième mois consécutif de croissance des ventes d'un mois à l'autre.

>> Des voitures et motos compatibles avec l’essence E10 au Vietnam

>> Les ventes automobiles au Vietnam progressent de 15%

>> VinFast bondit de 72% au premier semestre

Les voitures particulières ont représenté 25.190 unités (en hausse de 20% par rapport à juin), tandis que les ventes de véhicules utilitaires ont reculé de 17% pour s'établir à 7.888 unités. Les ventes de véhicules à usage spécial ont augmenté de 10% pour atteindre 629 unités.

Photo : VNA/CVN

Les véhicules importés entièrement assemblés (CBU) ont continué de surpasser les modèles assemblés localement. Les ventes de CBU ont atteint 19.909 unités en juillet (+9% par rapport au mois précédent), tandis que celles des véhicules produits et assemblés localement ont progressé de 7% pour atteindre 13.798 unités.

Cette tendance se reflète également dans les résultats cumulés. Sur les sept premiers mois de l'année, les ventes de véhicules assemblés localement ont atteint 98.121 unités, soit une hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Les importations de véhicules CBU ont totalisé 123.419 unités, enregistrant un bond de 21%.

Le volume total des ventes déclarées par les membres de la VAMA sur cette période de sept mois s'est élevé à 221.540 véhicules, soit une augmentation de 14% sur un an. Les ventes de voitures particulières ont progressé de 9%, tandis que celles des véhicules utilitaires et des véhicules à usage spécial ont bondi respectivement de 22% et de 82%.

Parmi les voitures particulières, les SUV sont restés le segment le plus vendu en juillet avec 7.129 unités écoulées, suivis des monospaces (MPV) avec 4.401 unités et des berlines avec 3.080 unités. Ces chiffres soulignent la préférence persistante des consommateurs pour les modèles surélevés.

Photo : VNA/CVN

Les véhicules hybrides ont également constitué un point fort dans la tendance à l'électrification du marché. Les membres de la VAMA ont vendu 1.636 véhicules hybrides en juillet, soit une hausse de 38% par rapport au même mois de l'année précédente, bien que ce chiffre ait reculé de 30% par rapport à juin. Le volume cumulé des ventes de véhicules hybrides a atteint 12.501 unités sur les sept premiers mois de l'année, marquant une progression de 76% par rapport aux 7.112 unités enregistrées durant la même période en 2025.

Les ventes de véhicules entièrement électriques déclarées par les membres de la VAMA sont restées limitées, s'établissant à six unités en juillet et à 76 unités sur les sept premiers mois. Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du marché global des véhicules électriques, dans la mesure où plusieurs constructeurs majeurs ne communiquent pas leurs chiffres de vente par l'intermédiaire de la VAMA.

La VAMA a précisé que ses statistiques ne couvrent pas l'ensemble des ventes de véhicules au Vietnam, notamment celles des constructeurs qui ne sont pas membres de l'association. VinFast et Hyundai, par exemple, réalisent des volumes de vente importants mais ne sont pas inclus dans les statistiques mensuelles de la VAMA.

Selon les observateurs du secteur, la croissance de 14% des ventes enregistrée au cours des sept premiers mois témoigne de la poursuite de la reprise du marché automobile vietnamien et d'un renforcement progressif de la demande. Pour les mois restants de l'année, la concurrence en matière de produits, d'approvisionnement, d'offres commerciales et, surtout, d'électrification des véhicules devrait continuer à façonner l'évolution du marché.

VNA/CVN