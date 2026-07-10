VinFast bondit de 72% au premier semestre

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé le 10 juillet avoir livré 17.955 véhicules électriques au Vietnam en juin, portant le total depuis le début de l’année à 115.916 unités, soit une hausse de 72% sur un an.

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Photo : VinFast/CVN

C’est la première fois qu’une marque automobile vietnamienne dépasse les 100.000 véhicules livrés au premier semestre. VinFast conserve ainsi sa place de leader sur le marché automobile vietnamien pour le 21e mois consécutif depuis octobre 2024.

À noter que la Limo Green est restée le modèle le plus vendu de VinFast en juin, avec 3.868 véhicules livrés. La VF 3 arrive en deuxième position avec 3.550 véhicules livrés. Les VF 5 et Herio Green, dérivée de la VF 5, ont totalisé 3.364 livraisons, suivies par la VF 6 avec 2.988 unités. La VF 7 a été livrée à 1.437 exemplaires, tandis que la VF MPV 7 a totalisé 1.254 unités.

Au premier semestre, la Limo Green et la VF 3 ont été les deux modèles les plus vendus de VinFast au Vietnam, avec respectivement 27.927 et 23.781 véhicules livrés. L’entreprise a également livré 20.167 VF 5 et Herio Green, 14.045 VF 6, 9.177 VF MPV 7 et 6.849 VF 7 à ses clients durant cette période.

Par ailleurs, VinFast a récemment présenté la VF 2, une voiture électrique urbaine compacte, et a ouvert les précommandes au Vietnam au prix de 188 millions de dongs (7.200 dollars). Les livraisons devraient débuter en septembre 2026.

VNA/CVN