Des voitures et motos compatibles avec l’essence E10 au Vietnam

Selon les distributeurs officiels d’automobiles et de motos au Vietnam, la grande majorité des véhicules peut fonctionner avec l’essence biologique E10 sans qu’aucune modification du moteur ne soit nécessaire, en particulier les modèles fabriqués au cours des 15 à 20 dernières années.

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Photo : VNA/CVN

La plupart des constructeurs d'automobiles et de motos présents au Vietnam ont confirmé que leurs véhicules sont compatibles avec l’essence E10. Seuls quelques anciens modèles ne prennent pas en charge ce carburant.

Pour certains véhicules plus anciens, équipés d’un carburateur ou d’un système d’alimentation utilisant des matériaux incompatibles avec une teneur plus élevée en éthanol, les fabricants recommandent de continuer d’utiliser l’essence E5 afin de garantir leur durabilité.

À l’heure actuelle, certains constructeurs n’ont pas encore fourni toutes les informations nécessaires, dans l’attente d’une confirmation de leur maison-mère. Des précisions devraient être communiquées d'ici un ou deux jours.

Photo : CTV/CVN

Pour les modèles âgés de 10 à 15 ans dont les marques ne sont plus distribuées au Vietnam (comme Chevrolet), les utilisateurs sont invités à vérifier eux-mêmes la compatibilité de leur véhicule en consultant le manuel d’utilisation ou les indications figurant sur le bouchon du réservoir.

L’un des principaux avantages de l’E10 réside dans sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter l’indice d’octane et à diminuer la dépendance aux carburants fossiles. Toutefois, l’éthanol étant hygroscopique et contenant moins d’énergie que l’essence conventionnelle, la consommation de carburant peut légèrement augmenter dans certaines conditions d’utilisation.

Afin de limiter les inconvénients liés à l’utilisation de l’E10, il est recommandé d’entretenir régulièrement le système d’alimentation en carburant, de maintenir la pression des pneus au niveau préconisé, d’éviter de conserver le carburant trop longtemps dans le réservoir et de privilégier les stations-service de grande taille et réputées afin de garantir la qualité du carburant.

Thu Huong/CVN