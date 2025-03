Trafic de drogue transfrontalier : un réseau démantelé à Quang Binh

La police de la province centrale de Quang Binh a annoncé jeudi 20 mars avoir démantelé, en coordination avec les autorités de la province lao de Khammouane, un important réseau de trafic de drogue transfrontalier, saisissant plus de 25 kg de stupéfiants divers.

Photo : BPL/CVN

L'opération a eu lieu le 12 mars : Dinh Hông Thuân, né en 1971 et domicilié dans la commune de Hoa Hop, district de Minh Hoa, province de Quang Binh, et Nguyên Thanh Phuong, né en 1993 et domicilié dans la ville de Dông Hoi, ont été arrêtés en flagrant délit de transport illégal de drogue.

Les autorités ont confisqué une vingtaine de kilos de drogue, comprenant 60.000 comprimés d'amphétamine, huit kilos de kétamine, quatre kilos de méthamphétamine en cristaux et deux kilos d'héroïne.

Après une enquête approfondie, les forces de l'ordre ont arrêté Pham Lê Tuân Anh, né en 1995 et domicilié dans la ville de Dông Hoi, pour trafic de drogue.

Lors de cette arrestation supplémentaire, environ cinq kilos de stupéfiants ont été saisis, dont plus de 25.000 comprimés d'amphétamine, 1,5 kilo de méthamphétamine en cristaux et de kétamine, ainsi qu'un kilo d'héroïne.

La police locale a inculpé les suspects et poursuit son enquête.

VNA/CVN