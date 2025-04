Plus de 73 suspects poursuivis dans une grosse affaire de trafic de drogue transnational

Photo : VNA/CVN

Selon la police provinciale, l’affaire découle d’une opération de répression visant un haut lieu du trafic de drogue dans le district de Câm Khê. Le chef du réseau a été identifié comme étant Hoàng Van Thu, né en 1977 et résidant dans la commune de Tung Khê, district de Câm Khê. Les enquêteurs ont rapidement découvert un vaste réseau interprovincial de trafic de drogue opérant à grande échelle.

En juin dernier, le directeur de la police de Phu Tho a officiellement lancé une opération spéciale, confiant la direction de l’enquête à la division des enquêtes sur les délits liés aux stupéfiants.

Après plus de dix mois de travail intensif, l’agence a inculpé 73 personnes pour diverses infractions liées au commerce et à la possession illicites de stupéfiants et d’armes de guerre. Parmi les accusés, 29 sont poursuivis en vertu de l’article 251, clause 4, du Code pénal, une infraction passible de la peine de mort.

Les saisies comprennent plus de 27 blocs d’héroïne (environ 8 kg), plus de 278.000 comprimés d’amphétamine (plus de 25 kg), de la méthamphétamine en cristaux (624 g), de la kétamine (6,5 kg), des stupéfiants liquides, de l’ecstasy, de la cocaïne, du cannabis et de l’opium.

Photo : VNA/CVN

La police a également mis la main sur une machine à fabriquer des comprimés, cinq armes à feu (dont deux de type militaire), 20 balles, cinq voitures, plus de 100 téléphones portables et près de 2 milliards de dôngs (77.085 dollars) de biens gelés ou saisis.

Cette opération réussie a non seulement permis d’empêcher l’entrée de dizaines de kilos de stupéfiants au Vietnam, mais aussi de démanteler plusieurs opérations de trafic transfrontalier hautement organisées.

VNA/CVN