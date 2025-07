"Les gouttes de sang rouge 2025" vise à collecter au moins 4.000 unités de sang

Photo : Anh Tuân/VNA/CVN

Ce programme vise à collecter au moins 4.000 unités de sang afin de renforcer les réserves destinées aux urgences et traitements médicaux pendant l’été – une période traditionnellement marquée par une pénurie de sang en raison de la baisse significative du nombre de donneurs.

Lancé pour la première fois en 2011, le programme encourage les jeunes à participer activement au don de sang volontaire pour la santé communautaire, comme un geste concret de reconnaissance envers les héros et martyrs qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté du pays.

Le succès du programme repose sur la mobilisation active de la Croix-Rouge à tous les niveaux, de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, des organisations de masse et des entreprises. Cette mobilisation contribue à faire du don de sang un mouvement humanitaire et une valeur culturelle intégrée dans la vie sociale.

Selon l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, au cours des deux mois de pointe de l’été, de juillet à août 2025, le Centre national du sang aura besoin d’environ 90.000 unités pour approvisionner 180 hôpitaux dans le Nord du pays. Toutefois, à ce jour, il manque encore au moins 30.000 unités, dont environ 15.000 pour le groupe sanguin O.

Pour expliquer cette pénurie estivale, le professeur associé et docteur Nguyên Ha Thanh, directeur de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, souligne que l’été est une période où le nombre de donneurs chute en raison des vacances et du retour des étudiants dans leurs localités d’origine. Cependant, les besoins en transfusions ne diminuent pas, voire augmentent, notamment chez les enfants atteints de thalassémie, qui nécessitent des transfusions régulières pour survivre et se préparer à la rentrée scolaire.

Il a rappelé que le sang est un produit médical particulier, qui ne peut être ni fabriqué industriellement ni conservé longtemps. Le don de sang doit donc être régulier et continu. Chaque don représente une vie pleine d’espoir.

Le directeur a lancé un appel aux habitants de la capitale et des provinces voisines : toute personne en bonne santé est invitée à consacrer un peu de temps pour se rendre aux points de collecte dans le cadre du programme, contribuant ainsi à sauver des vies et à transmettre un message de solidarité envers la communauté.

VNA/CVN