Le Premier ministre inspecte le modèle d’administration à deux niveaux à Cân Tho

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dimanche 13 juillet une conférence visant à examiner la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux dans la ville de Cân Tho et dans d’autres localités du Sud.

Photo : VNA/CVN

La conférence a également permis d’évaluer l’avancement des principaux projets d’infrastructures de transport, notamment ceux prévus pour le prochain Sommet de l’APEC et le projet en cours de développement d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions dans le Delta du Mékong.

Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné l’objectif de la conférence qui est destinée à identifier les défis liés au travail du Parti, à la gouvernance locale, au Front de la Patrie et à la participation citoyenne.

Il a fait part de son préoccupation concernant la qualité du personnel local, son efficacité administrative et son attitude au sein de la fonction publique. Reconnaissant les limites transitoires en matière de qualifications politiques et professionnelles, il a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités afin de garantir une administration compétente, réactive et centrée sur les citoyens.

Concernant les infrastructures dans le delta du Mékong, il a demandé un examen des obstacles apparus après la réorganisation et a appelé à une accélération des progrès sur les projets clés, notamment ceux liés au Sommet de l’APEC 2027, qui se tiendra à Phu Quôc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exhorté les localités à résoudre les problèmes liés aux matériaux de construction afin de maintenir le calendrier de construction des autoroutes.

Concernant le projet d’hôpital d’oncologie de Cân Tho, il a demandé à la ville de présenter rapidement un plan détaillé pour relancer et achever le projet dans les meilleurs délais.

Sur le plan des voies navigables intérieures, il a constaté une lente progression et a demandé aux autorités d’accélérer la connexion des provinces clés comme Vinh Long, Trà Vinh et Bên Tre. Il a également appelé à la réalisation d’études de faisabilité pour une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Cân Tho et Hô Chi Minh-Ville, afin de réduire les embouteillages.

Soulignant l’importance de la sécurité alimentaire, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le rôle stratégique du projet de riziculture de haute qualité d’un million d’hectares, tant pour répondre à la demande intérieure que pour développer des marchés d’exportation stables.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que des pays comme les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour ont signé des accords commerciaux de riz avec le Vietnam, offrant de précieuses opportunités à long terme et aidant les agriculteurs à éviter le paradoxe qui est que si la récolte est excellente, les prix sont très bas.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exhorté les localités récemment réorganisées à définir de nouveaux scénarios de croissance adaptés au contexte post-restructuration.

Il a souligné la nécessité urgente d’éliminer les logements précaires pour les familles bénéficiaires de la politique sociale et les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution, en visant l’achèvement d’ici la fin juillet 2025.

VNA/CVN