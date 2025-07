Hanoï s'engage dans la lutte contre les sacs plastiques à usage unique

Conformément à une résolution adoptée par le Conseil populaire de Hanoï, à partir du 1 er janvier 2027, les marchés traditionnels et les magasins de la ville ne fourniront plus gratuitement de sacs plastiques non biodégradables. Cette mesure vise à réduire la pollution plastique et à protéger l’environnement.

Photo : CTV/CVN

À Hanoï, la quantité de déchets plastiques est estimée à environ 1.427 tonnes par jour, dont plus de 60% sont les articles à usage unique et sacs en plastique.

Près de 20% de la quantité de plastique collectée est recyclée par de petits ateliers, surtout dans les villages artisanaux situés dans autour de Hanoï, principalement des plastiques de types PET et HDPE. Pour leur part, les plastiques de type LDPE et autres sont presque tous jetés dans les décharges.

Selon le rapport sur la consommation actuelle de sacs en plastique à usage unique dans les supermarchés à Hanoï, réalisé en 2021 par l’Institut de stratégie et de politique des ressources et de l’environnement, la quantité de sacs en plastique à usage unique distribués dans les supermarchés est extrêmement élevée.

Infographie : VNA/CVN

Rien que pour les 48 supermarchés consultés, le nombre de sacs plastique distribués gratuitement chaque jour est de 104.000 sacs, soit environ 38 millions de sacs par an. La grande majorité de ces sacs en plastique ne sont utilisés qu’une seule fois avant d’être jetés dans les décharges.

Feuille de route

Cette résolution, conformément au point d, paragraphe 2, article 28 de la Loi sur la capitale, fixe des objectifs et un calendrier précis visant à limiter, puis à mettre fin à l’utilisation des produits plastiques à usage unique et des emballages plastiques difficilement biodégradables dans les activités de production, de commerce et de vie quotidienne.

Dans le secteur de la production, à partir du 1er janvier 2028, les entreprises utilisant du plastique PE et PP dans la fabrication d’emballages seront tenues d’utiliser au minimum 20% de plastique recyclé. Ce taux sera porté à au moins 30% à partir du 1er janvier 2030.

La ville exige également que les établissements de production réduisent progressivement la fabrication et l’importation de produits plastiques à usage unique, d’emballages plastiques difficilement biodégradables ainsi que des articles contenant des microplastiques.

Photo : VNA/CVN

À partir du 1er janvier 2031, Hanoï cessera complètement la production et l’importation de produits plastiques à usage unique, à l’exception des produits ayant obtenu la certification du Label écologique vietnamien.

Dans les activités commerciales et de distribution, la ville exige qu’à partir du 1er janvier 2027, les marchés et les magasins de proximité ne fournissent plus de sacs en plastique difficilement biodégradables gratuitement.

À partir du 1er janvier 2028, ces établissements ne seront également plus autorisés à distribuer ni à utiliser des produits plastiques à usage unique et des emballages plastiques difficilement biodégradables, y compris les sacs en plastique et les barquettes en polystyrène utilisées pour l’emballage ou la conservation des aliments.

Cependant, cette réglementation ne s’applique pas aux produits et marchandises déjà emballés avec ce type d’emballage avant la date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, les plateformes de vente en ligne sont également tenues de mettre en œuvre des mesures visant à réduire l’utilisation d’emballages plastiques et de matériaux plastiques antichocs. Ces entreprises doivent prendre l’initiative de récupérer ces types d’emballages et matériaux afin d’éviter leur dispersion dans l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Le secteur du tourisme n’échappe pas au champ d’application de la résolution. Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, les hôtels, centres de villégiature et sites touristiques ne seront plus autorisés à utiliser des produits plastiques à usage unique tels que brosses à dents, rasoirs, cotons-tiges, bonnets de douche, ainsi que les emballages plastiques à usage unique contenant dentifrice, shampooing, gel douche, lait corporel et produits similaires.

Dans les activités quotidiennes des agences, organisations et unités administratives publiques, la ville exige l’interdiction absolue d’utiliser des produits plastiques à usage unique et des emballages plastiques difficilement biodégradables, y compris les sacs plastique et les barquettes en polystyrène pour aliments, sauf si ces produits sont certifiés par le Label écologique vietnamien.

De plus, à partir du 1er janvier 2028, l’utilisation des emballages plastiques difficilement biodégradables sera également interdite pour contenir ou entrer en contact direct avec des aliments, afin d’assurer la sécurité sanitaire publique et de protéger l’environnement.

Minh Thu/CVN