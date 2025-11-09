La diaspora vietnamienne au Laos confiante dans le XIVe Congrès national du Parti

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, la communauté vietnamienne au Laos participe activement à la contribution d’avis sur le projet de documents du Congrès, témoignant de son sens des responsabilités, de son attachement à la Patrie et de sa volonté de mettre son intellect au service du développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Les opinions enthousiastes des Vietnamiens résidant au Laos reflètent leur profonde confiance que le XIVe Congrès continuera de stimuler l’aspiration à construire un Vietnam prospère, heureux et capable de se tenir aux côtés des grandes puissances dans la nouvelle ère.

Selon Hoàng Van Quân, vice-président de l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos et président-directeur général de la société NNC Pharma, le projet de documents présenté au Congrès démontre une vision stratégique et une grande détermination pour construire un système éducatif ouvert, moderne et intégré à l’international, tout en préservant l’identité nationale. Dans un contexte de développement rapide du monde et de la région, le Vietnam doit adopter des mesures stratégiques audacieuses pour renforcer sa position nationale.

Selon lui, l’enseignement supérieur et le développement des ressources humaines de haute qualité constituent une "politique nationale prioritaire" et une base essentielle pour un développement rapide et durable du pays.

En s’appuyant sur l’expérience entrepreneuriale, Hoàng Van Quân propose de poursuivre la réforme de l’autonomie universitaire, assortie de la responsabilité de reddition de comptes, et de restructurer les établissements publics pour les rendre plus efficaces.

Il souligne l’importance de la transformation numérique et de l’application de l’intelligence artificielle dans l’enseignement, la recherche et la gestion, considérées comme des moteurs stratégiques pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur.

Il insiste également sur le renforcement de la coopération internationale, la création de centres d’excellence et le développement de liens étroits avec les entreprises pour accroître la compétitivité et répondre aux besoins en ressources humaines de l’économie du savoir. Si ces mesures sont mises en œuvre avec constance, le Vietnam pourra construire un enseignement supérieur à la hauteur des standards régionaux et mondiaux, contribuant à former des élites pour le développement du pays à l’horizon 2030 et la vision 2045.

Dans le même esprit, Nguyên Thi Thanh Huong, directrice de l’École bilingue Laos – Vietnam Nguyễn Du, apprécie le dynamisme de la réforme globale et l’aspiration au développement exprimés dans le projet de rapport politique du XIVe Congrès. Elle considère l’éducation comme centrale dans la stratégie nationale, non seulement pour transmettre des connaissances, mais aussi pour cultiver la confiance, l’aspiration, la personnalité et l’esprit civique - fondements de l’autonomie nationale.

Elle souhaite que le Parti et l’État continuent de soutenir et de former les enseignants de vietnamien à l’étranger, afin qu’ils accèdent aux méthodes pédagogiques modernes et améliorent leur capacité à enseigner le bilinguisme, faisant de l’éducation un pont culturel et diplomatique reliant la diaspora au pays.

Nguyên Thi Thanh Huong souligne également l’importance de développer des plateformes d’apprentissage en ligne transfrontalières pour permettre aux étudiants vietnamiens à l’étranger d’accéder aux contenus pédagogiques et aux programmes de validation nationaux.

Elle recommande d’intensifier les échanges, les camps d’été et les bourses pour les enfants de la diaspora, ainsi que de créer un réseau d’experts et d’entrepreneurs vietnamiens pour participer au transfert de technologies, à la recherche et au développement de ressources humaines de haute qualité.

Parallèlement, elle propose d’assouplir les politiques d’investissement et de reconnaissance des diplômes et expériences internationaux des Vietnamiens de l’étranger, et de promouvoir la transformation numérique au sein de la communauté pour construire une "Communauté numérique de la diaspora vietnamienne", offrant un espace commun pour la participation aux activités intellectuelles, économiques et culturelles orientées vers la patrie.

Un autre aspect marquant du projet de documents est l’orientation audacieuse vers la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. Nguyên Thi Thanh Huong estime que cette approche reflète clairement la vision stratégique du Parti face à la mondialisation et à la quatrième révolution industrielle.

Elle considère l’innovation comme un moteur illimité pour le développement, ouvrant de grandes opportunités pour l’éducation, l’application des technologies et la formation de jeunes créatifs, capables de pensée critique et de compétences numériques. En combinant habilement l’innovation technologique et la réforme pédagogique, et en développant la créativité et l’adaptabilité numérique des jeunes, le Vietnam pourra atteindre une croissance rapide et durable conformément aux objectifs définis dans le projet de documents.

Les contributions des Vietnamiens au Laos au projet de documents du XIVe Congrès reflètent leur attachement, leur confiance et leur responsabilité envers la Patrie. Même loin du pays natal, la communauté vietnamienne au Laos reste orientée vers le Vietnam et prête à unir ses forces pour un développement prospère et heureux.

VNA/CVN