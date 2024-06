Le Département aéronautique de l’USTH fête ses cinq ans

Photo : USTH/CVN

Depuis cinq ans, Airbus, Vietnam Airlines, Bricks (Aerospace Valley), Aircraft Engineering Company Limited (VAECO), l'École nationale de l'aviation civile (ENAC) et le Consortium USTH ont travaillé à la mise en place de cette filière à l'USTH, offrant plus de 2.000 heures de cours aux étudiants et 600 heures de formation aux équipes pédagogiques.

Cette filière de ''Maintenance aéronautique et d'opérations des activités aéroportuaires'' répond à une demande précise d'un secteur aéronautique en forte croissance dans cette région de l'Asie, et fait face à des défis structurels et conjoncturels sans précédent, dans un contexte de reprise du trafic aérien post-COVID-19 et d'augmentation de la demande aéronautique. Le Vietnam aspire à devenir rapidement un hub de maintenance pour de nombreuses compagnies dans la région, et le besoin en main-d'œuvre qualifiée est très important.

Photo : USTH/CVN

"Nous devons continuer à pénétrer ce marché auprès des compagnies aériennes et de tous les sous-traitants qui constituent des maillons stratégiques de la chaîne de maintenance. La construction et l'extension des aéroports sur le sol vietnamien offrent de réelles opportunités en termes d'employabilité pour nos étudiants, et l'USTH peut envisager des collaborations avec les compagnies aériennes étrangères implantées au Vietnam pour ses diplômés", a notamment déclaré Jean Marc Lavest, recteur principal de l’USTH.

À propos de USTH

Fondée en 2009 par un accord intergouvernemental entre le Vietnam et la France, l'USTH, également connue sous le nom d’Université Vietnam - France, adopte le processus de Bologne pour former ses étudiants. Elle opère sous l'égide de l'Académie vietnamienne des sciences et de la technologie, et bénéficie du soutien d'un consortium composé de 30 universités et organismes français de recherche. Ses programmes de master sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur français, et l'USTH dispose d'une habilitation institutionnelle délivrée par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).

Texte et photos : USTH/CVN