USTH : remise des diplômes de doctorat, master et licence de 2024

L’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) a organisé jeudi 22 août la cérémonie de remise des diplômes de doctorat, de master et de licence de 2024. Un événement plein de joie pour les nouveaux docteurs, agrégés et licenciés de l’établissement.

Dans l’après-midi du 22 août, l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) a remis des diplômes de doctorat, de master et de licence pour l’année 2024. L’événement a vu la participation du Pr-Dr. Chu Hoàng Hà, vice-président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, également président du Conseil d’université de l’USTH, du Pr. Jean-Marc Lavest, recteur principal de l’USTH et de la maîtresse des conférences-Pr. Dinh Thi Mai Thanh, rectrice de l’USTH.

Prononçant le discours d’ouverture de la cérémonie, le Pr.-Dr. Chu Hoàng Hà a adressé ses sincères remerciements aux parents d’étudiants qui ont fait confiance en l’USTH et l’ont choisie comme milieu d’études pour leurs enfants. Il a souligné que l’USTH, notamment sa direction et le Conseil d’université, faisait toujours de leur mieux afin de servir le mieux possible les étudiants.

Il n’a pas oublié d’encourager et de motiver les nouveaux docteurs et diplômés : "J'espère qu’à l’avenir, quels que soient les rôles que vous assumerez : recherche dans des instituts ou des universités, développement technologique au sein d’entreprises ou auto-entreprenariat, vous favoriserez toujours l'esprit de travail acharné, de créativité et de professionnalisme, en vous efforçant constamment d'atteindre l'excellence pour offrir le meilleur de vos capacités".

La clé du développement du pays

Le Pr. Jean Marc Lavest a présenté ses félicitations aux nouveaux docteurs, agrégés et licenciés et n’a pas manqué de mettre à l’honneur leurs efforts et la persévérance. "Une période durant vos études a été marquée par la pandémie de COVID-19. Par rapport à d’autres promotions, vous avez du faire preuve de davantage de courage. Mais vous en ressortez aujourd’hui encore plus forts et prêts à vous lancer sur le marché de l’emploi".

Et d'ajouter : "Le Vietnam vit de grands changements : industrie 4.0, transition économique vers un pays de revenu moyen et transition climatique et énergétique. Ainsi, la demande en termes de ressources humaines qualifiées et à responsabilités est élevée. Vous êtes donc la clé du développement du pays". Il conclut en suggérant aux nouveaux docteurs, agrégés et licenciés d’élargir leur réseau de connaissances, notamment le réseau d’anciens étudiants de l’USTH. "Le réseau des connaissances constitue l’un des principaux outils de collection d’informations à des fins de décisions. Il s’agit d’une caractéristique des grandes écoles et universités en France".

Au nom de la direction de l’établissement, Jean-Marc Lavest a exprimé sa reconnaissance au contingent de cadres, professeurs et employés pour leur dévouement et leur consécration au travail, ainsi que dans le soutien aux étudiants. Le recteur principal a également adressé ses sincères remerciements aux parents qui ont choisi l’USTH comme milieu d’études pour leurs enfants.

La Direction de l’université a mis à l’honneur les personnes titulaires de la mention très bien. Hoàng Anh Tuân, diplômé avec mention très bien de la Faculté de chimie, s’est dit très ému et heureux. "Aujourd’hui est un jour commémoratif - un jour pour regarder en arrière, célébrer et ouvrir de nouveaux commencements. Alors que nous nous tenons sur le seuil de l’avenir, prêts à entrer dans le monde la tête haute, je suis honoré de parler au nom de tous les étudiants diplômés de l’USTH en 2024", a-t-il déclaré. Hoàng Anh Tuân n’a pas oublié d’exprimer sa reconnaissance envers ses professeurs et parents qui l’ont soutenu jusqu’au bout de son parcours d’études.

La cérémonie de remise des diplômes est une étape importante et significative dans la vie académique des étudiants. C'est l'occasion pour les nouveaux diplômés de rassembler leurs beaux souvenirs et de constater les efforts exceptionnels qu'ils ont déployés pendant leur séjour à l'USTH pour se préparer au prochain chapitre de leur parcours. Souhaitons qu’ils soient courageux et gardent toujours la volonté de découvrir, d’explorer et de grandir.

Découvrons des moments inoubliables de la cérémonie de remise de diplômes du 22 août à l’USTH.

Texte et photos : Mai Quynh - USTH/CVN