Rentrée universitaire 2024-2025 à l’USTH

La cérémonie a réuni, entre autres, le Professeur et académicien Châu Van Minh, membre du Comité central du PCV, président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV) ; l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet ; des représentants du Consortium USTH ; ainsi que le personnel, les enseignants-chercheurs et les nouveaux étudiants de l’USTH.

Dans le cadre des activités célébrant le 15e anniversaire de la création de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) (2009-2024), cet événement marque un nouveau chapitre pour les nouveaux étudiants de la 15e promotion.

Dans son discours, le Professeur Jean-Marc Lavest, recteur principal de l’USTH, a rappelé que le Vietnam a subi il a deux semaines le typhon Yagi d’une extrême violence qui a gravement endommagé les provinces au Nord. "J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés, car je sais que parmi nos nouveaux étudiants aujourd’hui certains se reconnaîtront".

En réponse à l’appel du Parti communiste vietnamien et du gouvernement, les professeurs, le personnel et les étudiants de l’université ont fait don de plus de 100 millions de dôngs pour aider les personnes touchées par la tempête Yagi.

"Écrire une page d’histoire"

‘‘La rentrée universitaire 2024 s’inscrit plus que jamais dans les axes du plan d’orientation stratégique que l’USTH a voté en 2022. Ce document dessine les grands chantiers sur lesquels l’Université s’engage jusqu’en 2030 à côté du gouvernement vietnamien’’, a affirmé le Professeur Jean-Marc Lavest.

Parmi les facteurs de la réussite, celui de l’attractivité de l’USTH au niveau du concours d’entrée est essentiel. L’année 2024 confirme les tendances de l’année dernière. "Aujourd’hui, cette 15e promotion accueille en son sein 1.050 nouveaux entrants sur ses cycles de bachelor, master et doctorat, et comptera approximativement 3.200 étudiants présents dans ses locaux", a-t-il ajouté.

Avec ses collègues vietnamiens et français, par leur travail et leur engagement, M. Lavest croit qu’ils sont en train d’"écrire une page d’histoire de cette université, une page dans les relations diplomatiques entre le Vietnam et la France".

Cette nouvelle promotion GEN15 "Alexandre Yersin" porte le nom d’un personnage illustre ; médecin, fondateur de l’université de médecine de Hanoï, citoyen d’honneur du Vietnam, qui a voué sa vie à ce pays. Il a notamment découvert le bacille de la Peste en 1894 qui porte son nom Yersinia pestis.

Le Professeur a envoyé à la promotion GEN 15 tous ses vœux de réussite et une excellente année universitaire.

"Ressources humaines hautement qualifiées"

De son côté, le Professeur-académicien Châu Van Minh a "félicité chaleureusement" toute l’université pour avoir accompli avec succès les missions de l’année académique 2023-2024, "en contribuant à la formation de ressources humaines hautement qualifiées en sciences et technologies de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam".

En particulier, l’accomplissement de l’évaluation et de l’accréditation de l’université par HCERES est un événement remarquable. Malgré son jeune âge - seulement 15 ans d’existence - l’USTH a connu un succès remarquable en matière d’enseignement, de recherche et de gestion universitaire, ce qui la place parmi les 12 établissements d’enseignement supérieur au Vietnam accrédités à l’échelle internationale, a-t-il souligné.

À partir de 2024, l’USTH lance un programme de formation en technologie des semi-conducteurs et des circuits intégrés. Cette initiative bénéficie des infrastructures modernes de l’université et de son réseau de coopération internationale, notamment dans des domaines connexes comme la science des matériaux avancés, les nanotechnologies, et l’ingénierie physique et électronique, avec le soutien actif de l’ASTV.

L’objectif est de fournir des ressources humaines hautement qualifiées pour développer l’industrie des semi-conducteurs, conformément à la politique du Premier ministre.

En 15 ans de développement, l’USTH a élargi son offre à 17 filières en sciences et technologies. Toutes ces disciplines s’inscrivent dans la stratégie gouvernementale de développement de la science, de la technologie et de l’innovation, en s’appuyant sur les forces de la France et les besoins concrets du marché vietnamien.

"Avenir des relations franco-vietnamiennes"

Pour sa part, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a adressé ses félicitations aux nouveaux étudiants qui avaient réussi le concours d’entrée à l’USTH. Ils représentent "l’avenir des relations franco-vietnamiennes", a-t-il déclaré.

Et de préciser : "En choisissant l’USTH, vous vous ouvrez aussi la possibilité d’échanges et de mobilité vers la France, pays qui bénéficie d’une tradition de recherche et d’innovation scientifique et technologique à laquelle elle doit ses performances dans des domaines aussi divers que l’espace, les transports, l’électronique, les télécommunications, la chimie, les biotechnologies, la santé et les mathématiques".

À cette occasion, l’USTH a remis des bourses d’études, d’une valeur totale d’environ 11 milliards de dôngs, à d’excellents étudiants et à d’autres en difficulté. Cette année, parmi de nouveaux étudiants, il y a un qui a remporté une médaille d’or aux Olympiades internationales de chimie 2024 et a reçu une bourse de talent d’une valeur de 100% des frais de scolarité pour l’ensemble du cursus.

Au nom de nouveaux étudiants, Nguyên Vân Ly du programme de double diplôme en biotechnologie - développement de médicaments qui vient de recevoir la bourse d’étude, a exprimé sa fierté d’être une partie de l’USTH. "GEN15 a l’honneur de porter le nom du scientifique Alexandre Yersin. Ce n’est pas seulement une source de motivation mais aussi une grande inspiration pour nous que les étudiants de la 15e promotion", a-t-elle confié.

