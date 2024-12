Clôture du cours de formation pour les professeurs de vietnamien à l'étranger

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Manh Dông, directeur adjoint du SCOV, a souligné que le professionnalisme et le dévouement des spécialistes ainsi que l'étroite coopération des agences concernées ont contribué de manière significative au succès du programme de formation.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a exprimé sa confiance que chaque participant au cours sera un véritable messager pour diffuser l'amour de la langue vietnamienne aux résidents, aux familles et aux communautés des Vietnamiens à l'étranger.

C'est une bonne occasion pour les enseignants de ressentir plus profondément l'amour et la fierté de leur Patrie et une source précieuse d'inspiration qui aide non seulement les enseignants à transmettre la connaissance de la langue maternelle mais aussi l'esprit national à des générations d'enfants. Vietnamiens à l'étranger, il noté.

Le cours de formation est une activité annuelle, visant à améliorer les capacités et les compétences pédagogiques et à mettre à jour les connaissances des enseignants professionnels et non professionnels qui enseignent la langue vietnamienne à l'étranger.

La 12e formation en 2024 a réuni 33 enseignants et volontaires vietnamiens de huit pays du monde entier.

