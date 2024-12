Deux élèves de Bac Giang gagnent le concours de robotique national

>> Le concours national de robotique VEX IQ Robotics sur le départ

>> Le Vietnam enverra 20 équipes aux Championnats du monde de robotique 2023

>> Des élèves de Dà Nang participeront à FIRST Champion aux États-Unis

Photo : baobacgiang/CVN

Dào Quang Hai et Nguyên Minh Nhât, originaires de l'école du bourg Thang, district de Hiêp Hoà, province de Bac Giang, ont réalisé un exploit impressionnant en "battant" plusieurs équipes des grandes villes. À noter que ces deux élèves ont programmé et assemblé des robots pour la première fois.

Hai et Nhât ont frappé dans leurs mains et crié "Yeah" lorsque leurs noms ont été annoncés pour le premier prix. Face à cette grande surprise, les deux élèves ont échangé un regard avec leurs mères et leurs enseignants. Après les encouragements de leurs proches, ils sont montés sur scène, leurs visages illuminés de sourires.

À l’école du bourg Thang, Hai est surnommé "expert en code", tandis que Nhât s'intéresse à l’assemblage mécanique.

"Lorsque l’école a annoncé la sélection de l’équipe robotique, Hai et Nhât se sont montrés très enthousiastes. C’est à cette occasion que les deux ont découvert la robotique", a raconté Nguyên Thi Hai Vân, enseignante d’informatique. Avant le concours, "ces élèves ne voyaient les robots que sur YouTube ou dans les magasins de jouets", a ajouté l’enseignante.

En plus des connaissances trouvées dans les livres et sur les sites web en vietnamien, Hai cherche des informations sur des pages en anglais, car son niveau d’anglais est assez bon. Quant à Nhât, il consacre tout son temps libre à l’assemblage.

Des pièces louées

Photo : baobacgiang/CVN

Lors de la finale du Concours national de création de robots, les candidats ont été invités à réaliser eux-mêmes l’assemblage et la programmation des robots pour accomplir des tâches préalablement définies par le comité d’organisation. Des tâches imprévues ont également été lancées directement lors de la compétition. Le robot de Hai et Nhât a exécuté avec succès toutes les instructions.

Le seul regret est que les deux élèves n'ont pas pu conserver le robot après le concours, car les pièces avaient été… louées par leur école. "Nous avons sélectionné des élèves excellents en mathématiques et en informatique, notamment en programmation, pour former une équipe. Nous avons rapidement préparé le concours au niveau du district, de la province et de la région. Grâce à des résultats brillants, notre équipe s’est qualifiée pour le concours national", a félicité Nguyên Trong Manh, doyen de l'école du bourg Thang.

Plus de 1.000 participants

La 2e édition du Concours national de création de robots 2024 a attiré 634 équipes, soit un total de 1.026 participants provenant de 24 provinces et villes. Au total, 157 équipes ont été retenues pour la finale (77 équipes dans la catégorie réservée aux écoliers et 80 équipes dans la catégorie réservée aux élèves).

Organisé par le Centre de développement scientifique et technologique et des jeunes talents (relevant du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh), le concours avait pour thème "Le robot découvre l’univers". Le comité d’organisation a demandé aux équipes d’utiliser des pièces simples afin d’éviter une course aux robots coûteux.

Le concours de création de robots contribue à mettre en œuvre le programme STEAM (un programme éducatif axé sur cinq disciplines spécifiques : science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques, dans une approche interdisciplinaire et appliquée), qui suscite un intérêt croissant parmi les établissements éducatifs, les parents et les élèves .

Vân Anh/CVN