En uniforme vert, il sème les graines du savoir

>> Le combat contre l’analphabétisme d’un enseignant bénévole

>> Éradiquer l’analphabétisme dans les zones frontalières

>> À Gia Lai, les soldats luttent aussi contre l’analphabétisme

Photo : CTV/CVN

Ces jours-ci, un vent froid de début d’hiver commence à souffler dans tous les villages. Pourtant, chaque soir, le professeur en uniforme vert, Lo Van Thoai, soldat du poste-frontière de Nam Leng, district de Sôp Côp, province de Son La (Nord), monte toujours en classe, apportant les lettres du savoir aux H’mông.

De garde-frontière à enseignant

Lo Van Thoai, d’ethnie Lào, a consacré les deux dernières décennies à une double mission : celle de gardien des frontières et celle d’éducateur dévoué. Né et élevé dans le district montagneux de Sôp Côp, à Son La, il est profondément enraciné dans la culture H’mông.

Diplômé de l’École des garde-frontières, il a été affecté successivement aux postes de garde-frontière de Muong Lan en 2003, puis de Nâm Lanh en 2021, où il a lancé un projet ambitieux : éradiquer l’analphabétisme et autonomiser les communautés isolées.

“Privés d’accès à l’éducation, les habitants de cette région voient leurs compétences limitées, ce qui restreint leur productivité et leur niveau de vie”, explique Lo Van Thoai. “Face à cette réalité, je souhaite apporter ma pierre à l’édifice en favorisant l’alphabétisation et la diffusion des connaissances scientifiques, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives à ces communautés”, partage-t-il.

Soldat et enseignant, M. Thoai a grimpé bien des montagnes, littéralement et métaphorique-ment. Ses premiers pas dans l’enseignement des bases de l’écriture aux populations locales n’ont pas été de tout repos. Ses premières initiatives se sont heurtées à un mur de méfiance. Nombreux étaient les villageois à douter des bienfaits de l’éducation, surtout dans un environnement aussi isolé. Les barrières linguistiques et culturelles ont exacerbé les difficultés.

“Lors de mes premières visites, j’ai été littéralement prié de m’en aller”, se souvient-il. “La méconnaissance de leur culture et de leur langue était un obstacle insurmontable”.

Face à cet échec initial, il a opéré un virage radical. Inspiré par la philosophie du “quatre ensemble”, il a choisi de s’immerger totalement dans la vie quotidienne des villageois. En partageant leur quotidien, leur nourriture et leur travail, il a progressivement tissé des liens de confiance.

“En apprenant leur langue et en adoptant leurs coutumes, j’ai réussi à franchir les murs de la méfiance”, exprime M. Thoai. “J’ai vite compris qu’enseigner, ce n’était pas seulement transmettre des connaissances, mais aussi bâtir une relation de confiance”, confie-t-il. “Pour cela, il fallait que je m’immerge totalement dans leur quotidien, que je parle leur langue et que je partage leurs préoccupations”.

Mais l’aventure ne faisait que commencer. Une fois les premiers pas franchis, un nouveau défi se posait : concevoir des cours adaptés à cette population. “Il fallait que je crée des leçons à la fois stimulantes et utiles pour leur vie de tous les jours. Si les cours étaient trop théoriques ou ennuyeux, je risquais de les perdre”, explique-t-il.

Pour captiver ses élèves, l’enseignant Thoai a misé sur la pédagogie ludique. Jeux, histoires et activités pratiques ont rythmé ses cours. Il a ralenti le tempo, multipliant les questions pour s’assurer que chacun suive.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. En quelques années, le paysage éducatif du village a été transformé. Les villageois, convaincus des bienfaits de l’alphabétisation, se sont mis à réclamer des cours. “Ils me sollicitaient pour les cours, c’était incroyable”, se souvient M. Thoai avec émotion.

Inspirer les apprenants

Photo : CTV/CVN

En 21 ans, le professeur Thoai a enseigné à des générations entières, des plus jeunes aux plus âgés. Nombre de ses élèves sont devenus, à leur tour, des acteurs clés de l’éducation au sein de leurs communautés, transmettant le flambeau.

C’est le cas de Giàng Pa Dê. Issue d’un milieu défavorisé, elle n’avait jamais eu accès à l’école. Sa soif d’apprendre, qui a ému M. Thoai dès leur première rencontre, l’a conduite à devenir une figure influente de son village. Elle a été élue à la tête de l’Association des femmes du village.

Témoignant de son expérience, Giàng Thi Mi, habitante de Muong Lan, confie avec émotion : “Auparavant, je rougissais d’aller à l’école, me sentant trop âgée pour apprendre. Mais grâce à l’enthousiasme et à la patience du professeur Thoai, j’ai retrouvé la joie d’apprendre. Même par les hivers les plus rigoureux, il était toujours là, motivant ses élèves et témoignant d’un dévouement sans faille”.

Grâce à l’alphabétisation, elle a pu accéder à un monde de connaissances. “Aujourd’hui, je suis autonome, je peux chercher les informations dont j’ai besoin et participer pleinement à la vie de ma communauté”, s’enthousiasme-t-elle.

Au-delà de l’alphabétisation, l’enseignant Thoai s’est engagé dans une lutte acharnée contre des pratiques néfastes profondément ancrées, comme les mariages précoces. En sensibilisant la communauté aux implications juridiques et aux conséquences négatives, il a contribué à provoquer des changements sociaux positifs et à promouvoir l’égalité des sexes.

En reconnaissance de son dévouement exceptionnel, cet enseignant d’exception a été distingué parmi les 60 lauréats du programme “Partager avec les enseignants”, une initiative conjointe de l’Union centrale de la jeunesse du Vietnam, du ministère de l’Éducation et de la Formation et du groupe Thiên Long.

Huong Linh/CVN