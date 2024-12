Hai Phong : quand la cathédrale devient une école de la vie

>> Graines d’espoir dans les "Classes Arc-en-ciel"

>> Lang Son s’intéresse à l’enseignement des langues vernaculaires

>> Des classes de joie pour les petits patients à Hô Chi Minh-Ville

Photo : Vietnam+/CVN

La cathédrale de Hai Phong, située dans la ville portuaire éponyme (Nord), accueille des cours d’appoint uniques, animés par des enseignants dévoués des écoles publiques de l’arrondissement de Hông Bàng. Grâce à leur engagement et au soutien de nombreuses organisations, ces cours apportent une lueur d’espoir aux enfants défavorisés, leur permettant de se projeter vers un avenir meilleur.

Offrir le meilleur aux enfants

Pham Thi Phuong Mai, vice-principale de l’École primaire Dinh Tiên Hoàng, située dans l’arrondissement de Hông Bàng, souligne que la cathédrale de Hai Phong accueille quatre classes de charité, dont une dédiée spécifiquement aux enfants en situation de handicap physique ou mental. Les trois autres classes, qui regroupent environ 40 élèves, sont composées d’une classe de CP encadrée par un enseignant de l’École primaire Nguyên Huê, ainsi que de deux classes combinant les niveaux CE1-CE2 et CM1- CM2, assurées par des enseignants de l’École primaire Dinh Tiên Hoàng.

Selon Pham Thi Phuong Mai, tous les élèves sont issus de milieux défavorisés et résident dans divers arrondissements et districts de la ville. Conscients de leurs difficultés, la cathédrale, les autorités de l’arrondissement de Hông Bàng et la direction de l’École primaire Dinh Tiên Hoàng ont uni leurs efforts pour offrir à ces enfants les meilleures conditions d’apprentissage possibles. Les salles de classe sont propres et bien équipées, notamment avec un téléviseur, qui facilite l’enseignement des matières nécessitant des supports audiovisuels, comme l’anglais.

En début d’année scolaire, chaque élève reçoit un uniforme. Pendant les vacances, les fêtes du Nouvel An et les événements scolaires, des activités culturelles sont organisées, permettant aux élèves de l’École primaire Dinh Tiên Hoàng et à ceux des classes de charité de la cathédrale de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance festive. Cet environnement encourage la solidarité et l’entraide, tandis que l’amour et l’engagement des enseignants continuent de guider ces enfants.

Cultiver l’espoir

Photo : Vietnam+/CVN

Les enseignants qui interviennent dans ces “classes d’amour” relèvent un double défi : dispenser un enseignement dans un cadre exigeant une grande adaptabilité tout en répondant aux besoins spécifiques et aux rythmes d’apprentissage variés de leurs élèves. Malgré les défis, nombreux sont ceux qui choisissent volontairement de s’engager dans ce contexte. C’est le cas de Vu Thi Phuong Uyên, enseignante de mathématiques à l’École primaire Dinh Tiên Hoàng. Initialement affectée à la cathédrale, elle a souhaité poursuivre cette expérience enrichissante.

Pour faciliter son engagement, son emploi du temps a été aménagé, lui permettant d’alterner entre son école principale et les cours dispensés à la cathédrale. Consciente des difficultés rencontrées par ses élèves, Mme Uyên fait preuve d’une grande patience et adapte son enseignement pour leur permettre d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à leur vie quotidienne. À la fois enseignante et confidente, elle entretient une relation personnelle avec chacun d’eux, ajustant ses méthodes pédagogiques à leurs besoins spécifiques.

Mme Uyên partage : “Certains de mes élèves travaillent dans des salons de thé le soir après leurs cours du matin. D’autres, en raison de leurs difficultés scolaires et de leurs problèmes personnels, ont dû redoubler leur CM2”. Elle ajoute que, malgré les obstacles, certains élèves se distinguent par leur potentiel et leur persévérance. Pour eux, elle consacre un temps supplémentaire à la remédiation et les encourage à dépasser leurs limites.

Un exemple éloquent est celui de Truong Ngoc Anh, originaire de la commune de Duong Quan, dans le district de Thuy Nguyên. Orpheline de père depuis l’âge d’un an, elle vit avec sa mère et sa grand-mère dans un logement loué. Chaque matin, sa mère l’accompagne en centre-ville pour l’école, puis vend des boissons avant de revenir la chercher à midi.

Photo : Vietnam+/CVN

Interrogée sur son école, Ngoc Anh répond sans hésitation : “Je préfère rester dans cette classe, mon deuxième chez-moi. Ici, j’ai trouvé des amis pour la vie et des professeurs qui m’inspirent chaque jour. C’est dans ce cocon chaleureux que je grandis et que je rêve”.

Ces sentiments sont partagés par tous les élèves de la "classe d'amour" de la cathédrale de Hai Phong. Pendant les récréations, la cour s’anime de leurs rires et de leurs jeux. Curieux et joyeux, ils posent volontiers devant le photographe et répondent avec enthousiasme aux questions.

Cette joie est portée par des enseignants dévoués comme ceux de l’École primaire Dinh Tiên Hoàng, qui transforment ces classes en véritables havres d’espoir.

Huong Linh - Minh Thu/CVN