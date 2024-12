La délégation vietnamienne remporte de nombreux prix importants à l'UCMAS 2024

La délégation vietnamienne a remporté de nombreux prix importants lors du concours de boulier d'arithmétique UCMAS 2024 pour les enfants de 4 à 14 ans, qui s'est tenu les 14 et 15 décembre dans la capitale indienne New Delhi.

Les 12 élèves vietnamiens sélectionnés parmi 10.000 candidats de tout le pays ont tous remporté des prix, dont trois premiers prix, lors de leur participation à ce plus grand concours intellectuel international de la planète.

Photo : BTC/CVN

Le championnat revient à Lê Nguyên Thuy Duong (Groupe E - Hanoï), Nguyên Chân Hung (Groupe Z - Hanoï) et Chuong Gia Khanh (Groupe A1 - Binh Tân). En outre, on doit mentionner la réussite du candidat Nguyên Tuân Duy - le plus jeune du groupe F - le groupe en compétition à un très haut niveau avec une difficulté extrêmement élevée.

Il s’agit d’une performance "impressionnante" car les candidats vietnamiens ont dû rivaliser avec 6.000 candidats venus de plus de 30 pays à travers le monde.

Lors de la compétition, les candidats devaient résoudre 200 maths d'arithmétique en seulement huit minutes, un processus conçu par l'UCMAS pour tester non seulement les compétences mathématiques mais aussi la mémoire visuelle, la concentration et la réussite scolaire globale.

UCMAS Vietnam fait partie du système d’UCMAS international avec plus de 80 pays. L'UCMAS Vietnam a été créée en 2008 et a participé 15 fois à des compétitions internationales et a remporté de nombreux importants prix.

VNA/CVN