US Open : Shelton-Alcaraz, un quart aux airs de finale avant la lettre

La route s'élève encore pour Carlos Alcaraz : après avoir brillamment battu dimanche 6 septembre Tommy Paul (21 e mondial), l'Espagnol défie mardi 8 septembre le N o 1 américain Ben Shelton (9 e ), pour une place en demi-finales de l'US Open.

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En pleine possession de ses moyens, le septuple vainqueur de tournois majeurs partirait largement favori de cette affiche des quarts de finale, lui qui a vaincu Shelton trois fois en autant de duels sur le circuit principal.

Mais le Murcien de 23 ans dispute à Flushing Meadows son premier tournoi depuis avril et la blessure au poignet droit qui l'a mis sur la touche pendant plus de quatre mois.

Si ce manque de rythme ne s'est guère fait ressentir contre Tommy Paul, concassé en trois sets, il pourrait apparaître contre Shelton, double demi-finaliste en Grand Chelem et premier membre du top 10 qu'Alcaraz défiera cette année à New York.

Passé en conférence de presse avant de connaître son prochain adversaire, et persuadé dans un premier temps qu'il allait affronter Frances Tiafoe (11e), l'Espagnol n'a pas dit grand-chose de cet alléchant quart de finale.

Tout juste a-t-il glissé qu'il était "vraiment content" du niveau de jeu affiché dès son tournoi de reprise, et qu'il "pensait" être revenu à 100% de ses capacités sur le court.

Un sentiment confirmé par Tommy Paul, déçu d'avoir subi un match où Alcaraz jouait "à un niveau complètement différent" du sien. "J'aurais pu jouer beaucoup mieux et quand même perdre ce match", a soupiré l'Américain.

Top 10 décimé et Zverev fragile

"Il joue à un niveau extrêmement élevé", a confirmé Shelton, qui s'est entraîné avant le tournoi avec le double vainqueur de l'US Open.

Mais depuis son dernier duel contre Alcaraz, à Roland-Garros en 2025, "je trouve que je sers mieux et que je retourne mieux", a nuancé le natif d'Atlanta. "La qualité de mes frappes de fond de court et de mes déplacements s'est aussi améliorée", a insisté le gaucher de 23 ans.

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Il pense que "ça va être un match très différent" de sa défaite en quatre sets à Paris, sur une terre battue qu'il maîtrise beaucoup moins que les courts en dur de l'US Open, a-t-il pressenti avant d'affronter Alcaraz.

Le premier Américain au classement ATP a fait le plein de confiance ces dernières semaines, d'abord en remportant mi-août et pour la deuxième année d'affilée le Masters 1000 du Canada, puis en s'offrant coup sur coup trois anciens membres du top 10 (Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov et Stefanos Tsitsipas) à l'US Open.

De quoi étoffer son statut d'outsider pour le titre, dans un tableau masculin sans favori évident.

Au forfait du No1 mondial Jannik Sinner, blessé au genou droit, se sont ajoutées ces derniers jours les éliminations précoces de Novak Djokovic (5e), Felix Auger-Aliassime (4e), Flavio Cobolli (6e), Alex De Minaur (7e), Daniil Medvedev (8e) et Taylor Fritz (10e).

En d'autres termes, le duel entre Shelton et Alcaraz est le seul affrontement possible entre membres du top 10 dans le tableau masculin avant la finale, pour autant que la fragile première tête de série Alexander Zverev (2e) l'atteigne.

Vainqueur en juin de son premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros et finaliste en juillet à Wimbledon, l'Allemand de 29 ans n'a pas rassuré en ayant besoin de cinq sets aux deux premiers tours pour valider sa qualification.

L'US Open "m'a toujours posé problème, c'est vraiment difficile pour moi de pratiquer un bon tennis ici", a reconnu Zverev, pourtant finaliste à New York en 2020.

Le Hambourgeois a cependant signé samedi 5 septembre au troisième tour sa première victoire en trois sets de la quinzaine, contre le Chilien Alejandro Tabilo (28e).

AFP/VNA/CVN