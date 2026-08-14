Tennis : Swiatek bat Rybakina et remporte le WTA 1000 de Toronto

La Polonaise Iga Swiatek a décroché son premier titre de l'année jeudi soir 13 août en dominant nettement la Kazakhstanaise Elena Rybakina, qui semblait à bout de forces, sur le score de 6-2, 6-3 en finale du WTA 1000 de Toronto.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Swiatek, sextuple lauréate de tournois du Grand Chelem et ex-No1 mondiale, n'avait jusque-là pas atteint la moindre finale en 2026 et sa défense du titre à Wimbledon s'était arrêtée dès le troisième tour.

Elle s'est toutefois imposée haut la main face à Rybakina, No2 mondiale et championne de l'Open d'Australie, s'offrant ainsi un premier sacre au Canada.

Après cette victoire qui lui permettra de passer de la huitième à la cinquième place mondiale à l'approche de l'US Open, la joueuse de 25 ans a tenu à s'adresser à ceux qui doutaient d'elle et ont contribué à ce qu'elle a qualifié d'année la plus difficile sur le court.

"Cela compte énormément pour moi", a-t-elle déclaré en recevant son douzième trophée dans un tournoi WTA 1000, qui se situe en termes de prestige juste derrière les tournois du Grand Chelem.

"Ces derniers mois n'ont pas été faciles. Je suis vraiment heureuse d'avoir continué à me concentrer sur ma progression, à faire évoluer un peu mon jeu et à m'améliorer, malgré tous les avis que beaucoup de gens expriment à mon sujet chaque jour sur internet", a-t-elle souligné.

"Ce n'est pas facile de gérer tout cela. Je suis donc ravie que la réalité soit différente. J'ai des gens qui me connaissent très bien et qui me soutiennent chaque semaine, chaque jour... alors merci à l'équipe."

Rybakina, qui était restée sur le court jusqu'à 1 heure du matin pour remporter sa demi-finale contre l'Américaine Coco Gauff, a connu une entame poussive, offrant un break à Swiatek dès le premier jeu à la suite de deux doubles fautes.

Elle a ensuite su réagir en remportant ses deux jeux de service suivants sans concéder le moindre point, mais après avoir manqué deux balles de break dans le sixième jeu, elle a de nouveau cédé sa mise en jeu à Swiatek.

Menée 5-2, Rybakina a vu son adversaire servir pour le gain de la première manche après à peine plus de 20 minutes de jeu.

Swiatek, qui semblait extrêmement confiante au service, a remporté la manche sur un jeu blanc, empochant sa balle de set grâce à un deuxième service gagnant avec effet.

La Polonaise n'a pratiquement pas été inquiétée dans le deuxième set, prenant le contrôle en menant 3-2 après un break, puis en breakant à nouveau Rybakina dans le dernier jeu grâce à un coup gagnant du revers sur sa deuxième balle de match.

AFP/VNA/CVN