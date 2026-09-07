Des frappes israéliennes font 11 morts et 5 blessés dans le Sud du Liban

>> Liban : neuf morts, dont des enfants, dans des frappes israéliennes
|Une pelleteuse dégage les décombres lors que des secouristes recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne nocture sur le village de Kfar Remmane, dans le Sud du Liban, le 7 septembre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'ANI a rapporté qu'une frappe aérienne israélienne avait détruit un immeuble résidentiel de trois étages à Kfar Remmane. Des équipes de secours des organisations sanitaires locales se sont rendues sur les lieux et ont récupéré les corps de neuf personnes, dont deux nourrissons, tandis que cinq autres personnes ont été blessées.
Par ailleurs, deux secouristes des Scouts Risala islamiques ont été tués par une frappe de drone israélienne dans la ville, a indiqué l'ANI.
Ces faits surviennent dans un contexte de tensions persistantes à la frontière libano-israélienne, malgré un accord-cadre signé par le Liban et Israël fin juin et plusieurs cycles de pourparlers sur les dispositifs de sécurité le long de la frontière.
Xinhua/VNA/CVN