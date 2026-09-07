Des frappes israéliennes font 11 morts et 5 blessés dans le Sud du Liban

Au moins onze personnes ont été tuées et cinq autres blessées lundi matin 7 septembre dans des frappes aériennes israéliennes dans le Sud du Liban, selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI).

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'ANI a rapporté qu'une frappe aérienne israélienne avait détruit un immeuble résidentiel de trois étages à Kfar Remmane. Des équipes de secours des organisations sanitaires locales se sont rendues sur les lieux et ont récupéré les corps de neuf personnes, dont deux nourrissons, tandis que cinq autres personnes ont été blessées.

Par ailleurs, deux secouristes des Scouts Risala islamiques ont été tués par une frappe de drone israélienne dans la ville, a indiqué l'ANI.

Ces faits surviennent dans un contexte de tensions persistantes à la frontière libano-israélienne, malgré un accord-cadre signé par le Liban et Israël fin juin et plusieurs cycles de pourparlers sur les dispositifs de sécurité le long de la frontière.

Xinhua/VNA/CVN