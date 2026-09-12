Départ de Xi Jinping pour le 18e Sommet des BRICS en Inde

Le président chinois Xi Jinping a quitté Beijing samedi 12 septembre pour le 18 e Sommet des BRICS à New Delhi à l'invitation du Premier ministre de la République de l'Inde, Narendra Modi.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'entourage de M. Xi comprend Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et directeur de la Direction générale du Comité central du PCC ; et Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC et ministre chinois des Affaires étrangères.

Xinhua/VNA/CVN