ONU : le Conseil de sécurité se dit inquiet face à la nature changeante des attentats terroristes

Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé vendredi 11 septembre sa profonde préoccupation face à l'intensification, à la complexité croissante et à la nature changeante des attentats terroristes.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration présidentielle, il a également fait part de son inquiétude face à l'augmentation du nombre de victimes et à l'extension géographique du terrorisme, ainsi qu'à la menace que représentent les combattants terroristes étrangers.

Cette déclaration a été publiée à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée au terrorisme, qui coïncidait avec le 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

Le Conseil de sécurité s'est déclaré profondément préoccupé par l'utilisation croissante des nouvelles technologies à des fins terroristes, tout en reconnaissant que les innovations technologiques pouvaient offrir des possibilités importantes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il s'est déclaré particulièrement préoccupé par l'utilisation croissante, par les terroristes et leurs partisans, d'Internet et d'autres technologies de l'information et de la communication (TIC) à des fins terroristes.

Le Conseil de sécurité s'est également déclaré préoccupé par l'utilisation abusive croissante, par les terroristes, de drones pour mener des attaques contre des infrastructures critiques, des cibles vulnérables ou des lieux publics, y pénétrer, ainsi que pour se livrer au trafic de drogue et d'armes.

Enfin, il a souligné la nécessité pour les États membres d'agir de manière concertée afin de prévenir et de lutter contre l'utilisation des nouvelles TIC, ainsi que d'autres technologies, à des fins terroristes.

Xinhua/VNA/CVN