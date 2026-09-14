Le Canada "prend son avenir en main", annonce le PM aux chefs d'entreprise

Le Premier ministre canadien Mark Carney a souligné dimanche 13 septembre, à la veille du premier Sommet canadien de l'investissement, qu'un nouveau consensus s'était dégagé à l'échelle du pays concernant sa transformation économique et son orientation future.

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Photo : PAP/VNA/CVN

S'adressant aux chefs d'entreprise canadiens lors d'une réception de bienvenue dimanche soir 13 septembre, M. Carney a déclaré que ce consensus était : "le Canada prend son avenir en main".

"Nous construirons davantage, nous échangerons davantage les uns avec les autres, nous échangerons davantage avec le monde, et nous créerons une prospérité durable ici à domicile", a déclaré M. Carney.

"Nous définissons une nouvelle ère pour le Canada. Cette conviction fondamentale du Canada : l'unité, et non l'uniformité. Nous croyons que nos différences font notre force et nous les cultivons dans cette aventure qui implique de prendre des risques", a-t-il ajouté.

"Nous avons ce que le monde recherche : l'énergie, les ressources, les talents, la technologie, les capitaux et notre plus grande force est quelque chose qui ne figure sur aucun bilan : la confiance", a souligné M. Carney. "Ensemble, nous pouvons nous offrir bien plus que ce que quiconque pourrait jamais nous enlever".

Le premier Sommet canadien de l'investissement se tiendra les 14 et 15 septembre à Toronto, la plus grande ville du pays. Initiative stratégique majeure visant à attirer d'importants investissements en capital, ce sommet a pour objectif de mobiliser jusqu'à 1.000 milliards de dollars canadiens (720 milliards de dollars américains) d'investissements au total sur les cinq prochaines années.

Ce sommet mettra en avant le "Livre des transactions" du Canada, qui présente des projets phares dans les domaines de l'énergie, des minéraux critiques, des technologies de pointe et des grandes infrastructures. Il vise à mettre en relation les capitaux internationaux avec les grands projets canadiens afin de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement nationale, de stimuler la productivité et de réduire la dépendance économique vis-à-vis des États-Unis.

Xinhua/VNA/CVN