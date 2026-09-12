Un BRICS élargi offre l'occasion de renforcer le consensus

Le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, a estimé vendredi 11 septembre que l'élargissement du groupe des BRICS offrait aux pays en développement l'occasion de renforcer leur voix collective dans les affaires mondiales.

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Dans un entretien à l'agence officielle sud-africaine SAnews à la veille du 18e Sommet des BRICS prévu samedi et dimanche à New Delhi en Inde, il a indiqué que l'élargissement du groupe pourrait contribuer à faire progresser les positions de celui-ci sur la réforme des institutions mondiales et les questions d'intérêt commun.

"C'est toujours un défi lorsque le groupe s'agrandit, mais cela peut aussi être une opportunité, car cela signifie que davantage de pays ont leur mot à dire et peuvent contribuer à faire passer le message que nous défendons", a jugé M. Lamola.

Le ministre a noté que les membres du BRICS partageaient un large consensus sur des priorités clés, notamment la réforme de l'architecture financière mondiale, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et l'adaptation au changement climatique.

Bien que les membres ne soient pas parvenus à un accord sur le conflit israélo-iranien, M. Lamola a estimé que le sommet pourrait servir de tribune pour encourager le soutien aux positions défendues de longue date en droit international, notamment les principes de la Charte des Nations unies relatifs au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et au règlement pacifique des différends par le dialogue.

"Je pense que cette réunion permettra d'atteindre cet objectif. Même lors des réunions des ministres des Affaires étrangères, ces questions faisaient l'objet d'un large consensus", a-t-il assuré.

Xinhua/VNA/CVN