EU : un plan d'investissement de 200 millions d'euros pour le Groenland

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé lundi 7 septembre, lors d'une visite à Nuuk, un plan d'investissement de 200 millions d'euros pour le Groenland dans le but de renforcer la coopération entre l'Union européenne et ce territoire.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce plan d'investissement, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative ''Global Gateway'', vise à soutenir divers investissements au Groenland en 2026 et 2027, a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

Au cours de cette visite, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, et la Première ministre danoise Mette Frederiksen ont signé une déclaration conjointe en vue de renforcer leur partenariat.

Cette déclaration et ce plan d'investissement permettront d'élargir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la pêche, tout en soutenant la connectivité par satellite et par câble, l'énergie hydroélectrique et l'approvisionnement en matières premières critiques.

Le plan prévoit également un soutien à l'amélioration du logement, au tourisme durable et aux petites entreprises.

''Le Groenland peut compter sur l'UE'', a déclaré Ursula von der Leyen dans le communiqué, décrivant le Groenland comme un ''allié stratégique'' et un ''ami de confiance''.

Elle a affirmé que ce plan créerait de nouvelles opportunités et renforcerait la présence et l'engagement de l'UE au Groenland et dans l'Arctique.

Xinhua/VNA/CVN