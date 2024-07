UOB : L'économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 6-6,5% en 2024

L'United Overseas Bank (UOB) a annoncé le 16 juillet maintenir ses prévisions précédentes sur la croissance économique du Vietnam en 2024, vu la relance des demandes des marchés national et mondial et la croissance plus forte que prévu de l’économie vietnamienne au premier semestre.

>> L’État poursuit son soutien aux entreprises

>> Les entreprises de l'UE s’attendent à ce que le Vietnam promeuve des politiques pour maintenir la croissance

>> Des mesures nécessaires pour promouvoir la croissance économique

Photo : VNA/CVN

L'United Overseas Bank (UOB) a annoncé le 16 juillet maintenir ses prévisions précédentes sur la croissance économique du Vietnam en 2024, vu la relance des demandes des marchés national et mondial et la croissance plus forte que prévu de l’économie vietnamienne au premier semestre.

Selon son rapport UOB Business Outlook Study 2024, présenté le même jour à Hô Chi Minh-Ville, l'économie vietnamienne devrait croître de 6% à 6,5% cette année.

Le PIB du Vietnam a augmenté de 5,87% au premier trimestre, de 6,93% au deuxième semestre et de 6,42% au premier semestre, contre 3,84% au premier semestre 2023.

Le secteur manufacturier a continué de croître pour le cinquième trimestre consécutif, avec un taux de 10%, et le secteur des services a enregistré une croissance pour le 11e trimestre consécutif (depuis la reprise après la crise du COVID-19 au troisième trimestre 2021). Au premier semestre 2024, le secteur manufacturier a contribué à hauteur de 29% et le secteur des services, 45%, à la croissance de 6,42% de l’économie vietnamienne.

Au premier semestre, les exportations et les importations ont augmenté respectivement de 14% et 16,6% en rythme annuel. Le pays a affiché un excédent commercial de 11,3 milliards d'USD. Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont connu une hausse de 13,1% pour s’élever à 15,2 milliards d'USD.

L’UOB reste optimiste pour le second semestre, car les données sur les IDE montrent que les entreprises continuent de considérer le Vietnam comme une destination d'investissement importante à moyen et long terme, dans le contexte de la restructuration des chaînes d'approvisionnement de l’économie mondiale, selon Suan Teck Kin, directeur de la Division d'études de marchés et de l’économie mondiale, chez UOB.

Photo : VNA/CVN

D’un autre côté, l’augmentation des flux d’IDE décaissés et enregistrés stimulera encore davantage les activités intérieures au cours des prochains trimestres, notamment la construction et l’emploi. Cela affirme la confiance et l'engagement des entreprises étrangères envers le Vietnam dans la vague actuelle de démondialisation, de réduction des risques et de délocalisation de chaînes d'approvisionnement.

Dans son rapport, l'UOB a également publié les résultats de son enquête auprès de 4.000 entreprises sur sept marchés clés de l'ASEAN et de la Chine, dont 525 au Vietnam. La plupart des entreprises au Vietnam ont déclaré rester optimistes quant au climat des affaires actuel. Près de 90% des entreprises vietnamiennes ont exprimé leur intérêt à développer leurs activités à l'étranger, l'ASEAN étant le principal marché ciblé dans trois prochaines années.

VNA/CVN