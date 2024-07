Des variétés de qualité stimulent la croissance du secteur vietnamien du riz

Le succès du secteur rizicole est le fruit d'un effort couvrant la recherche, la production et le commerce, avec des semences de haute qualité livrées aux agriculteurs, a déclaré l'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cao Duc Phat.

Cao Duc Phat, également président du conseil d'administration de l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), a déclaré que le marché a désormais besoin de variétés de riz résilientes, à faibles émissions et de qualité, qui s'adaptent au changement climatique, ajoutant que la recherche connexe devrait aider les agriculteurs à atteindre des objectifs du prix de vente plus élevés.

Concernant le contenu nutritionnel du riz, l’IRRI recherche actuellement des variétés à faible indice glycémique adaptées aux personnes diabétiques ou à risque. Actuellement, le prix du riz adapté au diabète s'élève à 1.800 USD la tonne, soit un prix nettement supérieur au prix à l'exportation du riz normal, qui se situe entre 500 et 600 USD la tonne. En outre, l’IRRI étudie également le développement de variétés ayant une teneur plus élevée en protéines, une tolérance à la sécheresse et au sel, une résilience aux inondations et d’autres caractéristiques exploitables.

Selon le Professeur Nguyên Hông Son, directeur de l'Académie des sciences agricoles du Vietnam, le secteur rizicole vietnamien a connu un développement de manière spectaculaire grâce à trois grandes réalisations. Il s’agit de la diversification des disciplines dans le domaine de la génétique végétale, des ressources en personnel de recherche comparables à celles des autres pays de la région et du secteur national de semences est en forte croissance.

Cependant, les partenariats public-privé (PPP) entre les parties sont confrontés à des défis en raison du décret gouvernemental n°70/2018/ND-CP sur la planification de la gestion et de l'utilisation des biens de l'État formés par la mise en œuvre de tâches scientifiques et technologiques utilisant des fonds publics. Selon le document, les entreprises n'ont aucun droit de propriété sur les variétés de riz même si elles contribuent au processus de recherche.

Selon Trân Kim Liên, présidente du conseil d'administration du Groupe de semences du Vietnam (Vinaseed), la réglementation interdisant le transfert de variétés exclusives rend difficile la promotion de partenariats public-privé. Des retards dans l'adoption d'une nouvelle variété et une mobilisation difficile des ressources surviennent lorsque toutes les entreprises concernées attendent l'approbation du transfert après la reconnaissance de la variété.

Trân Kim Liên a proposé que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural publie rapidement une liste pour le transfert des droits sur les variétés aux entreprises. Dans le même temps, un transfert de technologie transparent devrait prendre en compte la participation des entreprises en fonction des conditions et des besoins. Le ministère doit également fournir des lignes directrices précoces sur les partenariats public-privé afin de mobiliser les ressources sociales pour la recherche sur la sélection rizicole.

Reconnaissant les défis, Nguyên Thi Thanh Thuy, directrice du Département des sciences, technologies et environnement du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a noté que le décret pose des obstacles importants aux instituts de recherche dans leurs divers transferts vers les entreprises. Cependant, la loi sur la propriété intellectuelle a atténué ces goulots d'étranglement en accordant la propriété de la variété lors de l'enregistrement.

Pour sa part, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a affirmé que le ministère accordait désormais la priorité absolue à la production de semences de haute qualité, aux principaux produits d'exportation et à la formation de variétés à haut rendement, qualité, résistance aux maladies et adaptabilité au climat.

Au premier semestre 2024, le Vietnam a exporté 4,7 millions de tonnes de riz pour près de trois milliards d'USD, en hausse respectivement de 10,4% et 32% sur un an.

