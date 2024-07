Les banques sont autorisées à vendre des produits d'assurance liés à l'investissement

Les banques commerciales peuvent continuer à vendre des produits d'assurance liés aux investissements via le canal de la bancassurance.

>> Authentification biométrique pour les transactions bancaires

>> Les prêts bancaires s'accélèrent à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Auparavant, en vertu du projet de circulaire de la Banque d'État du Vietnam publié fin mars de cette année, il était interdit aux banques de vendre ces produits.

Cependant, la Banque d'État du Vietnam a levé l'interdiction suite aux commentaires d'experts et d'initiés du secteur.

Par conséquent, en vertu de la nouvelle circulaire, les banques peuvent continuer à vendre des assurances conformément à la réglementation relative au secteur des assurances.

Dâu Anh Tuân, secrétaire général adjoint et chef du département juridique de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré qu'il était nécessaire d'examiner attentivement les conséquences d'une interdiction aux banques de vendre des produits d'assurance liés à l'investissement par le canal de la bancassurance, car cela était encore un modèle relativement populaire selon les règles internationales.

Faisant écho à Dâu Anh Tuân, Trân Nguyên Dan, maître de conférences spécialisé en assurance et gestion des risques financiers à l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, une interdiction pour les banques de vendre de l'assurance ne pourrait pas être nécessaire. Le personnel des banques pourrait proposer des produits d’assurance précieux s’il donnait des conseils précis et responsables aux clients. Par conséquent, les agences de gestion du gouvernement devraient se concentrer sur l’inspection et la supervision.

Le ministère des Finances a également récemment publié des exigences spécifiques pour les produits d'assurance liés aux investissements. À partir du 1er juillet, les entreprises doivent fournir des graphiques illustratifs sur leurs sites Web afin que les clients puissent vérifier et comprendre ces produits de manière indépendante.

Pour les agents institutionnels, les banques commerciales doivent remplir plusieurs conditions pour fonctionner en tant qu'agents, comme la création d'un département dédié pour exercer les activités d'agence d'assurance et le chef du département doit avoir au moins trois ans d'expérience dans la finance, la banque ou l'assurance et être titulaire d'un diplôme universitaire ou supérieur en assurance.

Photo : BCP/CVN

Le secteur de l’assurance a enregistré une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires des primes pendant dix années consécutives avant 2023. Cependant, le chiffre d’affaires des primes d’assurance a diminué en 2023 et au premier trimestre 2024 à la suite d’une crise de l’assurance, au cours de laquelle la confiance des consommateurs était au plus bas après que de nombreux scandales aient éclaté. La crise a eu un impact négatif sur l'ensemble du secteur de l'assurance et a contraint les autorités de gestion à prendre des mesures pour redresser le secteur.

Depuis la crise, les agences de régulation et les compagnies d'assurance ont pris des mesures pour réévaluer la situation, considérant qu'il s'agit d'une opportunité d'assainir et de réajuster le marché après une période de croissance rapide. L’accent est mis sur le développement du marché de manière durable, transparente et sûre.

Des solutions ont été proposées par l’Autorité de contrôle des assurances du ministère des Finances pour améliorer la transparence du marché et protéger les droits des assureurs.

Selon le plan approuvé, l’Autorité de contrôle des assurances inspectera six compagnies d'assurance cette année.

VNA/CVN