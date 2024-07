Quang Trị continue la lutte contre la pêche INN

Les efforts de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) à Quang Tri (Centre) ont connu des améliorations significatives, en particulier dans la surveillance des navires de pêche en mer et la gestion des activités portuaires.

Des inspections 24 heures sur 24 ont permis à la province côtière centrale de Quang Tri de réaliser des progrès notables dans ce domaine.

À ce jour, aucun navire de la province n'a violé les eaux étrangères, ou s'est aventuré en dehors des zones autorisées pour la pêche, ou a perdu la connexion au système VMS pendant plus de dix jours en mer. Tous les navires opérant localement ont été surveillés via le VMS, avec un taux d'installation de dispositifs de suivi atteignant 99%.

Les inspections rigoureuses ont été effectuées sur tous les navires entrant et sortant des ports de pêche pour assurer la conformité avec les réglementations concernant les procédures, les documents et l'équipement.

Au cours du premier semestre, les capitaines des navires ont présenté leurs journaux de pêche dans les ports de pêche, et tous les navires locaux d'une longueur de 15 mètres et plus ont obtenu des certificats de sécurité alimentaire.

Nguyên Huu Vinh, vice-directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, a affirmé que l'autorité maintiendrait le système VMS opérationnel à l'avenir pour détecter et dissuader rapidement les violations, et pour traiter sévèrement toute infraction.

Le Vietnam a travaillé activement pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission européenne (CE) concernant la prévention et le contrôle de la pêche INN, dans le but de lever le "carton jaune" émis par la CE depuis 2017. Ce "carton jaune" pourrait conduire à un "carton vert" si le problème est résolu, ou à un "carton rouge" si la situation persiste, entraînant potentiellement une interdiction des exportations de produits aquatiques vers l'UE.

