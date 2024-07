Hô Chi Minh-Ville : Réduire la pression urbaine et dynamiser les banlieues

Afin de réduire la tension sur le centre-ville, Hô Chi Minh-Ville prévoit de continuer à urbaniser les zones à faible densité de population dans les banlieues telles que la ville de Thu Duc et le district de Nhà Bè. Ces plans visent à répartir raisonnablement la population, à créer davantage d'espaces de vie et de travail, et à développer les infrastructures et les services dans les banlieues.

Un rapport de la compagnie MBS montre qu'au cours de la période de croissance du marché immobilier, allant de 2017 au premier semestre 2022, les investisseurs se sont concentrés sur la mise en œuvre de projets haut de gamme, conduisant à une pénurie dans le segment de niveau intermédiaire. Actuellement, les appartements de luxe représentent plus de 90% de l’offre totale de Hô Chi Minh-Ville.

Selon MBS, le segment des appartements de milieu de gamme adaptés aux besoins réels de logement restera celui qui attire le plus de clients. Cependant, le nombre de ces projets dans le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville ne sera pas plus importante, car les coûts de développement seront de plus en plus élevé. La majeure partie de l'offre de milieu de gamme sera située dans les villes satellites des provinces voisines telles que Binh Duong, Long An et Dông Nai.

Selon les statistiques de CBRE, l'offre nouvelle à Hô Chi Minh-Ville devrait atteindre plus de 8.000 unités. Avec une offre aussi limitée, le niveau des prix devrait rester élevé et les prix de vente primaires pourraient augmenter de 3% par rapport à la même période l'année dernière.

"Les nouveaux projets à Hô Chi Minh-Ville se concentreront principalement sur le segment haut de gamme avec le lancement de projets tels qu'Eaton Park et The Global City. Les fonds fonciers étant de plus en plus rares dans les quartiers du centre-ville, les nouvelles constructions ont tendance à se concentrer à l'est et au sud de la ville, ainsi que dans les provinces voisines, conformément aux orientations de planification des infrastructures", a déclaré MBS.

Selon cette organisation, avec l'objectif de réduire la pression sur le centre-ville, Hô Chi Minh-Ville voudra poursuivre l'urbanisation vers des zones à faible densité de population telles que la ville de Thu Duc et le district de Nhà Bè. Au cours de la période 2024-2025, l’offre de logements de faible hauteur sera encore principalement concentrée dans la ville de Thu Duc et bénéficiera d'un réseau d'infrastructures en développement rapide, comme le projet d'extension de l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, l'aéroport de Long Thành, le pont Thu Thiêm 4, et le périphérique 3. L'immobilier dans les villes satellites telles que Dông Nai et Binh Duong bénéficiera également de ces projets avec une offre de logements plus importante.

D’ici la fin de l’année 2024, l’approvisionnement à Hô Chi Minh-Ville proviendra principalement des prochaines phases des projets existants. La majeure partie de l'offre future sera constituée de maisons de ville dont le prix de vente dépasse 20 milliards de dôngs.

"Avec un segment plus spéculatif que lié à la demande réelle de logements, nous pensons que les taux d'intérêt montrent des signes d'augmentation et que les niveaux des prix primaires seront difficiles à baisser davantage en raison de l'offre limitée qui incite les investisseurs à débourser", a conclu MBS.

Urbaniser les zones à faible densité de population dans les banlieues contribue non seulement à réduire la charge pesant sur le centre-ville, mais favorise également un développement égalitaire entre les zones, améliorant ainsi la qualité de vie et renforçant l'efficacité socio-économique.

