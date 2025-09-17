L’"Artiste du Peuple" Pham Thi Thành, une vie dédiée au théâtre

La Docteure et "Artiste du Peuple" Pham Thi Thành s’est éteinte le 3 septembre à Hanoï, à l’âge de 84 ans. Tout au long de sa vie, elle a consacré son talent au théâtre, laissant derrière elle des œuvres devenues classiques et une génération d’artistes formés sous son influence.

L’"Artiste du Peuple" Pham Thi Thành est née le 24 septembre 1941 à Huê, dans une famille au riche héritage intellectuel et culturel. Son père, Pham Khac Hòe, était un intellectuel renommé, qui avait rédigé l’acte d’abdication du roi Bao Dai en 1945 et jouissait de la confiance du Président Hô Chi Minh. Sa mère, Công Tôn Nu Diêu Phâm, descendait d’une lignée royale.

Héritant du talent littéraire de son père et de la douce voix typique de Huê de sa mère, la petite Pham Thi Thành nourrit très tôt le rêve de suivre une carrière artistique. De son vivant, Pham Thi Thành racontait : "Avant de débuter ma carrière, je vivais avec mon père dans le camp de résistance du Viêt Bac et participais aux activités artistiques de son bureau lors des fêtes et jours fériés. Ses collègues ont remarqué mon talent et m’ont dit que je pourrais intégrer les spectacles lorsqu’une troupe artistique viendrait. À mon retour de Russie, je souhaitais créer un théâtre pour la jeunesse, et j’en ai parlé à Mme Hà Nhân, responsable du Département des Arts de la scène, qui a pleinement soutenu ce projet".

À seulement 14 ans, Pham Thi Thành intègre la Troupe artistique centrale et fait ses premiers pas dans une carrière artistique professionnelle. En 1970, elle a été envoyée en Union soviétique (aujourd’hui Russie) pour étudier la mise en scène théâtrale. Après sept années de formation, de retour au Vietnam, elle s’est investie avec la metteuse en scène Hà Nhân dans la rédaction du projet de création du Théâtre de la Jeunesse.

En 1987, le projet a été approuvé, marquant le début d’une nouvelle ère pour le théâtre dramatique vietnamien. Lors des premières vagues de recrutement du Théâtre de la jeunesse, parmi plus de 1.200 candidats, Pham Thi Thành a sélectionné 20 jeunes talents. Cette promotion a donné naissance à de nombreux artistes renommés tels que les futurs artistes du peuple Lan Huong, Lê Khanh, et Minh Hang. Tous considèrent Pham Thi Thành comme leur maîtresse et leur source d’inspiration.

L’"Artiste Émérite" Chi Trung partage : "Nous devons notre carrière et notre vie artistique à Mme Thành, qui nous a tout donné. En 1978, j’avais à peine 17 ans, j’étais novice et ne connaissais rien à l’art. À l’époque, elle était directrice adjointe du Théâtre de la Jeunesse. C’est elle qui nous a recrutés, nous a appris les bases du métier et nous a fait passer de petits rôles à des pièces majeures".

L’"Artiste du Peuple" Lê Khanh, ancienne directrice du Théâtre de la jeunesse, se souvient : "Pour nous, Mme Thành a toujours été comme une mère, nous guidant depuis nos premiers pas. C’est une enseignante rare: malgré son âge, elle continue de transmettre son savoir et de participer à de nombreux projets artistiques. Nous la considérons comme une seconde mère".

De son vivant, Pham Thi Thành a occupé de nombreuses fonctions importantes: directrice du Théâtre de la jeunesse, directrice adjointe du Département des arts de la scène, vice-présidente de l’Association UNESCO du Vietnam, membre du Comité exécutif de l’Union des Associations des lettres et des arts du Vietnam, députée du Conseil populaire de la ville de Hanoï, et présidente de l’Association internationale de théâtre pour enfants et jeunes publics au Vietnam…

Elle a mis en scène plus de 200 pièces, dont une vingtaine ont remporté la médaille d’or lors de festivals nationaux de théâtre. Plusieurs de ses mises en scène restent gravées dans la mémoire des spectateurs, telles que Roméo et Juliette, Le Neuvième Serment, Le Sommet des rêves, Tu Xuong, 2000 jours d’injustice, Vivre éternellement à 17 ans, Vu Nhu Tô... En particulier, Pham Thi Thành a été l’une des toutes premières à révéler le dramaturge Luu Quang Vu, propulsant sa carrière de scénariste vers un éclat sans précédent.

Pham Thi Thành a également été directrice générale de nombreux festivals et événements majeurs du pays, tels que la célébration des 990 ans de Thang Long - Hanoï, les 330 ans de Khanh Hoà, le centenaire de Dà Lat, le Festival de Huê, le Festival du temple des rois Hùng, ou encore les Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 22). Elle a aussi participé à de nombreux projets de théâtre étrangers au Vietnam et enseigné à l’Université des arts dramatiques et cinématographiques de Hanoï.

L’Artiste du peuple Lan Huong, ancienne cheffe de la troupe de théâtre physique du Théâtre de la Jeunesse, indique : "Mme Thành est une réalisatrice exceptionnelle. Pour le Théâtre de la Jeunesse, presque toutes les pièces qu’elle a mises en scène ont remporté la médaille d’or. Elle excelle dans la mise en scène, choisissant des œuvres qui touchent profondément le public, à la fois philosophiques et proches de la vie quotidienne. Avec Mme Hà Nhân, elle a contribué à bâtir la renommée du Théâtre de la Jeunesse et a permis à notre génération de réussir sur scène comme dans le cinéma. J’ai également appris avec elle à organiser des festivals et des événements. Je l’admire beaucoup".

En 1988, Pham Thi Thành a reçu le titre d’artiste émérite, puis en 1997 celui d’artiste du peuple. En 2012, elle est devenue la première femme réalisatrice de théâtre contemporain au Vietnam à recevoir le Prix d’État en lettres et arts.

Plus qu’une artiste talentueuse, elle a été une véritable semeuse, inspirant et formant de nombreuses générations, contribuant ainsi à enrichir le théâtre vietnamien de nouvelles figures marquantes.

