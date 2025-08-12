Un homme court à travers le Vietnam pour assister au concert de la Fête nationale

L’athlète Nguyên Van Long, 40 ans, se lance dans une aventure exceptionnelle : un parcours de 1.636 km entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï. Le départ est prévu le 14 août, avec pour objectif d’arriver le 2 septembre, jour de la Fête nationale, afin de vivre de l’intérieur les célébrations et le concert national.

Nguyên Van Long, ancien athlète professionnel et aujourd’hui entraîneur de course à pied à Hô Chi Minh-Ville, est une figure bien connue de la communauté des coureurs vietnamiens. Il s’est fait remarquer par deux traversées du Vietnam, en 2022 et 2024, réalisées dans le but de lever des fonds pour le programme "Un manteau chaud pour toi", destiné à sa province natale de Gia Lai.

Particularité de cette 3e édition : Van Long courra seul, sans équipe logistique comme lors des deux précédentes. "Je veux vivre cette expérience par moi-même. Même si ce sera beaucoup plus difficile, je me sens détendu et impatient de partir", confie-t-il.

Le programme prévoit environ 82 km par jour, contre près de 100 km auparavant. Son équipement ne pèse que 3,5 kg : vêtements légers, imperméable, lampe frontale, carte d’identité, carte bancaire, sandales, casquette, gourde souple…

L’itinéraire passera par Dông Nai, Lâm Đông, Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai, Đà Nang, Huế, Quang Trị, Hà Tinh, Nghê An, Thanh Hóa, Ninh Bình pour se terminer à Hanoï.

Chaque jour, Van Long prévoit de partir à 4h30, courir jusqu’à 8 h pour prendre le petit-déjeuner, reprendre jusqu’à 11 h, puis repartir de 14 h à 17 h. Ce voyage est à la fois un défi personnel et une manière de transmettre l’amour de la Patrie en se joignant à l’ambiance des célébrations nationales.

Fort de ses deux expériences précédentes, Long est convaincu qu’il atteindra son objectif. Il filmera et diffusera ses étapes en direct sur Facebook pour que la communauté puisse le suivre. "Les forces physiques sont limitées, mais la volonté est illimitée. Je veux me lancer de nouveaux défis à relever", explique-t-il.

En 2024, lors de la dernière étape de son parcours de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, malgré des blessures aux pieds causées par le frottement des chaussures, il a continué à courir des centaines de kilomètres sous un soleil brûlant, suscitant l’admiration.

Ses aventures ne se limitent pas à un défi personnel : elles visent aussi à renforcer les liens dans la communauté des coureurs. Lors des deux précédentes éditions, des dizaines de personnes locales se joignaient à lui chaque jour pour courir, fournir un soutien logistique et maintenir la motivation. Cette fois, il encourage ceux qui voudraient courir à ses côtés à rester prudents et à ne pas gêner la circulation.

La volonté et la détermination constituent la plus grande force de Van Long. Bien que cette édition soit plus difficile car il court seul, il la considère comme un voyage unique, révélant au mieux sa force intérieure. "Je ne fais pas que courir, je vis chaque foulée", confie-t-il.

Cette troisième traversée du Vietnam par Nguyên Van Long promet non seulement d’être un exploit personnel, mais aussi une histoire inspirante pour tous les passionnés de sport, rappelant que lorsque la volonté est assez forte, toutes les limites peuvent être dépassées.

Texte : Quang Châu/CVN

Photos : Phan Diêp/CVN