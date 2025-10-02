Un Français est tombé amoureux du Vietnam

Une vidéo montrant un jeune Français savourant un repas familial vietnamien a suscité l'intérêt sur les réseaux sociaux. Cet homme a loué ce repas, le qualifiant de " meilleur au monde ", et a exprimé son affection pour la culture et le peuple vietnamiens.

Photo : DT/CVN

Charles Bonneau, un Français résidant à Dà Nang, a partagé une vidéo d’un repas familial qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il était réuni avec de nombreuses personnes autour d’un repas familial vietnamien, plusieurs plats étant disposés sur une natte au milieu de la maison.

N’étant pas habitué à s’asseoir en tailleur comme les Vietnamiens, Charles a été choyé par le propriétaire de la maison, qui lui a donné une petite chaise en plastique. Ce détail a suscité une vive discussion parmi les internautes. Nombreux sont ceux qui se sont demandés "Pourquoi le jeune Occidental s’assied sur une chaise ?", expliquant immédiatement que les Occidentaux ont souvent du mal à rester assis en tailleur ou accroupis pendant longtemps.

Des plats vietnamiens faits maison "les meilleurs du monde"

Le magazine The Atlantic cite l’expert américain Bryan Ausinheiler, qui affirme que les enfants occidentaux naissent avec la capacité de s’accroupir, mais qu’ils la perdent progressivement en grandissant en raison de leur morphologie. Les Occidentaux de grande taille aux longues jambes auront plus de difficultés à s’asseoir à la manière traditionnelle asiatique.

Ce qui enthousiasme encore plus les internautes, c’est l'intégration de Charles, qui sait désormais manier les baguettes avec aisance et discuter confortablement avec une famille vietnamienne. Dans les commentaires, lorsqu’on lui demande d’où il vient, il répond avec humour : "Je suis un Vietnamien barbu". Il se vante également d’avoir beaucoup pratiqué pour pouvoir désormais maîtriser les baguettes avec habileté.

Photo : FB de Charles Bonneau/CVN

Pour Charles Bonneau, ce qui fait des plats vietnamiens faits maison "les meilleurs du monde" n’est pas seulement la saveur des aliments, mais aussi la situation d’une famille réunie à la table. Dans de nombreuses zones rurales du Vietnam, l’habitude de manger sur la natte est ancrée depuis des générations. Sans tables ni chaises, tout le monde s’assoit en cercle sur la natte, mange et discute ensemble. C’est cette simplicité qui est devenue "une spécialité" difficile à trouver dans les restaurants haut de gamme.

Le récit de Charles Bonneau permet également à de nombreux Vietnamiens de se remémorer leur mode de vie familier, une simplicité parfois oubliée, mais qui émeut leurs amis internationaux. De nombreux internautes ont laissé des commentaires élogieux sous la vidéo : "Dans de nombreuses familles, on attend souvent le retour des autres avant de servir le repas. L’ambiance est extrêmement chaleureuse", ou encore "Il est vrai que seul un repas maison procure un tel sentiment de convivialité".

Un Occidental reçu comme membre de la famille

Non seulement fasciné par les plats faits maison, Charles Bonneau a également partagé à maintes reprises les trois choses qu’il apprécie le plus au Vietnam : la nourriture, les gens et les beaux paysages.

Photo : FB de Charles Bonneau/CVN

"La cuisine vietnamienne est tellement délicieuse que je pourrais manger du +mì Quảng+ (nouilles Quảng) et du +bánh mì+ tous les jours", a-t-il partagé. Pour lui, ce n’est pas seulement le goût, mais aussi l’hospitalité et la sincérité dont les Vietnamiens font preuve les uns envers les autres qui le forcent à les admirer. "Les gens sont très accueillants. Quand quelqu’un a besoin d’aide, il y a toujours quelqu’un pour l’aider", a-t-il ajouté.

Ce Français est également particulièrement impressionné par la nature et les paysages du Vietnam. Il a raconté qu’à Ninh Binh, les paysages de montagnes et de rivières sont d’une beauté irréelle, procurant une sensation de détente et de bien-être. Dà Nang, où il vit maintenant, est une ville moderne, propre, dynamique et possède une plage qu’il qualifie de "super magnifique".

Charles Bonneau vit et travaille au Vietnam depuis plus d’un an. Sur sa page personnelle, il partage souvent des moments passés à savourer sa cuisine et à pratiquer le vietnamien au quotidien, dans l’espoir d’être bientôt "nommé gendre vietnamien".

Ce jeune homme exprime souvent sa profonde affection pour ce pays en forme de S. À l’occasion de la Fête nationale 2025, il a publié une vidéo dans laquelle il s’exprimait en vietnamien : "Ce qui me touche, ce n’est pas seulement l’histoire héroïque, mais aussi le cœur des gens". Dans cette vidéo, Charles Bonneau raconte également son expérience de vie à Dai Loc (province de Quang Nam), où il a été chaleureusement accueilli par la population comme s’il s’agissait d’un parent de retour. "Ils m’ont donné de l’amour, des repas, des sourires et tout ce dont j’avais besoin, sans jamais rien demander en retour".

"C’est là toute la beauté du Vietnam, un pays qui a beaucoup souffert, mais qui a choisi l’amour pour guérir. Le Vietnam m’a appris que la force ne réside pas dans la ténacité, mais dans la bonté. Je porterai toujours cet amour avec moi à chaque étape de ma vie", a-t-il confié avec émotion.

Quê Anh - Ai Vy/CVN