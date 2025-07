Fusion délicate entre pâtisserie et patrimoine vietnamien

Photo : AT/CVN

Le parcours du jeune pâtissier Nguyên Huu Thiên Ân a débuté il y a huit ans à l’École hôtelière Saigontourist (STHC - Saigontourist Hospitality College), d’abord dans les arts culinaires traditionnels, avant qu’il ne découvre sa véritable vocation, la pâtisserie, et plus particulièrement l’art du fondant, pâte de sucre modulable utilisée pour la décoration et la sculpture de gâteaux.

Maîtrisant rapidement ces techniques, Nguyên Huu Thiên Ân s’est donné pour ambition d’intégrer dans ses œuvres des éléments culturels vietnamiens familiers, avec l’objectif de préserver et transmettre les valeurs traditionnelles au public contemporain.

Cet engagement artistique s’appuie sur une profonde connexion à son héritage, nourrie par ses souvenirs d’enfance, la transmission familiale et un ressenti personnel fort de devoir protéger ces trésors. Cette motivation l’a conduit à concevoir de gâteaux de plus en plus complexes, présentés lors de concours nationaux et internationaux.

Photo : Kenh 14/CVN

L’une de ses œuvres les plus remarquées, un gâteau intitulé Hôi uc (Souvenirs - Memories en anglais), lui a valu une médaille d’argent à la Bataille des chefs 2024 (Battle of the Chefs 2024) en Malaisie. Cette pièce présentait le portrait d’une grand-mère portant le chapeau conique traditionnel, réalisé en fondant et entouré de plats vietnamiens connus, tels que le canh khô qua (la soupe de melon amer) et le thit kho trung (porc braisé aux œufs). La création transmettait avec puissance des messages sur les repas de famille et l’image de la maternité vietnamienne.

Découvrir la beauté de la culture traditionnelle

Un autre chef-d’œuvre marquant intitulé Hôn Têt Viêt (âme du Têt vietnamien), consistait en un plateau de Têt combinant mets traditionnels : banh chung (gâteau carré de riz gluant), banh tet (gâteau traditionnel emblématique du Sud), thit kho (porc braisé), mut Têt (confiseries vietnamiennes servies au Nouvel An lunaire) et peinture folklorique Dông Hô. L’œuvre lui a valu le titre de champion du Concours vietnamien des talents de la pâtisserie 2025 (Viêt Nam talented pastry chef 2025), ainsi que deux prix supplémentaires : Best showpiece (Meilleur gâteau artistique) et Best dessert (Meilleur dessert).

L’accomplissement le plus célébré du jeune patissier est son gâteau de mariage Hy su hat bôi, qui fusionne le thème traditionnel vietnamien du mariage (hy su) avec le hat bôi, ou tuông (théâtre classique), un trait culturel caractéristique du Sud. Cette création lui a permis de remporter une médaille d’or dans la catégorie gâteau de mariage au Hong Kong international culinary classic (Classique culinaire international de Hong Kong) en mai dernier, l’une des compétitions culinaires majeures en Asie.

Nguyên Huu Thiên Ân a expliqué que ce gâteau symbolise une bénédiction, une promesse, un message d’amour, et qu’il espère également transmettre des messages sur la culture et l’art traditionnels vietnamiens. Avec cette médaille, il a contribué à porter l’art du tuông sur la scène internationale, inspirant les publics nationaux et étrangers à découvrir la beauté de la culture traditionnelle vietnamienne à travers un prisme contemporain.

Parmi ses autres distinctions figurent le prix de la communication exceptionnelle au Concours d'innovation en Chine 2023 (China Innovation Contest 2023), la médaille d’or et prix de l’esprit d’équipe au Concours des jeunes chefs pâtissiers 2023 (Asian Pastry Young Chefs 2023), celle d’or et d’argent à l’Asian Pastry Young Chefs 2024 (Chine)....

Dans chacun de ses gâteaux, Nguyên Huu Thiên Ân allie culture traditionnelle et art moderne de la pâtisserie pour rendre hommage aux valeurs culturelles. Il consacre beaucoup de temps et de passion à créer des histoires sur la cuisine, le peuple et la culture vietnamienne.

Pour l’avenir, il prévoit de continuer à présenter ses gâteaux dans des compétitions internationales, affirmant ainsi les valeurs culturelles et culinaires vietnamiennes sur la scène mondiale. Il ouvre également des cours de fabrication pour partager sa passion avec un public plus large.

Thuy Hà/CVN