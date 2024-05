Hanoï : un jeune homme rend sa vitalité à l’art de la mosaïque de nacre à Phu Xuyên

>> Promotion des produits des villages de métiers de Hanoï

>> Hanoï, terre aux centaines d’artisanats

>> Promotion de l'e-commerce dans les villages de métiers artisanaux

>> Les matières premières, un facteur crucial pour le développement des villages de métiers

>> Hanoï promeut l'exportation de ses produits artisanaux

Photo : Nguyên Thanh/CVN

Nguyên Thanh Tuân est l'un des pionniers dans la fabrication de portraits en mosaïque. Parallèlement à son travail d’artisanat, il a ouvert une chaîne pour présenter la quintessence de la mosaïque de nacre sur des réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube. Il permet ainsi à la communauté de mieux comprendre la valeur culturelle de ces œuvres.

À la différence de nombreux autres artisans du village de Chuôn Ngo, après des heures de travail minutieux avec des morceaux de coquilles d'escargots et de moules, Nguyên Thanh Tuân se tourne vers la technologie. Il filme les étapes du processus de mosaïque de nacre, de la découpe et du sciage des minuscules morceaux de coquilles d'escargots et de moules jusqu'à leur fixation sur des morceaux de bois pour créer des "moules" puis de la sculpture des derniers détails des œuvres finales. Enfin, Tuân fait un montage vidéo de tout ce travail et le poste sur YouTube et Facebook.

La chaîne YouTube de Tuân propose à elle seule des centaines de vidéos clips différents, présentant à la fois des œuvres uniques et des techniques difficiles de ce métier. C’est la première chaîne du genre à Chuôn Ngo.

Issu d'une famille travaillant dans l'incrustation de nacre depuis quatre générations, Nguyên Thanh Tuân s’est passionné pour ce travail dès le plus jeune âge. Il est capable de rester assis pendant des heures pour créer une œuvre et la rendre la plus vivante qui soit.

Âgé de 38 ans, Tuân a plus de 20 ans d'expérience dans la profession. Nguyên Thanh Tuân a déclaré que lorsqu'il était débutant, il choisissait souvent la reproduction de personnages populaires ou de paysages comme sujets de peintures en mosaïque et qu’à force de temps, de persévérance et de minutie, il a su développer sa créativité et créer des œuvres plus sophistiquées, de qualité exceptionnelle.

Photos : ST/CVN

À l’évocation de portraits en mosaïque, nombreux sont ceux qui pensent immédiatement à Tuân, même s’il est encore relativement jeune par rapport à la plupart des artisans du village de Chuôn Ngo. "Réaliser un portrait incrusté de nacre exige un artisan très qualifié et qu’y ait de bonnes connaissances théoriques des beaux-arts. Pour y arriver, j'ai dû étudier par moi-même l’histoire de l’art et les techniques de dessin, de portrait et de lumière. Chaque portrait demande jusqu'à deux semaines de réalisation", a-t-il partagé.

Avec le dynamisme et la créativité de la jeunesse, Nguyên Thanh Tuân remet au goût du jour la mosaïque de nacre de Chuôn Ngo. À travers ses vidéos Youtube, la beauté cet art gagne en popularité et il contribue ainsi à promouvoir l’image de marque du village d’artisans.

Le processus de fabrication comporte plusieurs étapes. L’incrusteur brise d’abord les coquilles à l'aide d'une scie, tout en retirant l’extérieur et l’intérieur de celle-ci pour ne conserver que la couche pure qui est entre les deux. Vient ensuite le polissage et le repassage de cette matière première.

L’étape suivante consiste à incruster les morceaux de coquilles dans le bois. C’est un travail particulièrement long et minutieux. Il faut d’abord préparer le tableau sur lequel les morceaux de nacre seront incrustés à l'aide d’une scie spécifique et selon des motifs prédéfinis.

Les nacres découpées sont alors placées sur les contours dessinés par l’artisan au crayon sur le bois. Une fois les nacres retirées, le bois est sculpté et les creux sont remplis de nacres taillées et collées à l’aide de deux fines pointes pour être parfaitement intégrées au bois.

Photos : HNM/CVN

Les tableaux sont en bois d’acajou qui, une fois poli, a une teinte brun foncé mettant bien en valeur les reflets des coquilles nacrées. Après l’incrustation des nacres vient la dernière taille avec des scies spécifiques.

Cet artisanat est apparu sous la dynastie des Ly (1010-1225). L’ancêtre du métier est Truong Công Thành, un adjoint du général Ly Thuong Kiêt selon les recherches historiques. La légende raconte que lors de déplacements à la suite de sa victoire contre l’ennemi, il découvrit la beauté vierge des coquilles d’huitres et d’escargots en bord de mer. Il eût alors l’idée de créer des sculptures avec celles-ci.

Le métier de la nacre vit ainsi le jour et continua d’évoluer sans cesse jusqu’à aujourd’hui. Au fil du temps, cet art s'est diversifié, avec de nombreux types de nacre et de coquilles, designs de plus en plus variés et une qualité en constante amélioration.

Nguyên Thanh/CVN