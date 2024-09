Hô Chi Minh-Ville

Le quartier de Phu Binh fabrique des lanternes pour la haute saison

Il reste moins de deux semaines avant la Fête de la mi-automne. Dans le quartier de Phu Binh, le plus grand fournisseur de lanternes traditionnelles de Hô Chi Minh-Ville, l'ambiance est à la fois tendue et animée. Les ouvriers et les artisans se hâtent pour finaliser les dernières étapes de fabrication des lanternes colorées aux designs variés, répondant ainsi à la demande croissante du marché.

Dans l'atelier de Nguyên Trong Bình, une douce mélodie de papier froissé et de pinceaux résonne. Chacun de ses gestes est précis, fruit d'années de pratique. Il façonne patiemment une carpe, dont les écailles scintillent sous la lumière.

Les frères Nguyên Trong Bình et Nguyên Trong Thanh, du hameau religieux de Phu Binh, dans le 11e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, fabriquent des lanternes traditionnelles depuis plus de 50 ans, perpétuant un savoir-faire transmis de génération en génération. Selon M. Bình, le nombre de commandes a grimpé en flèche cette année par rapport aux années précédentes. Sa famille a déjà fourni plus de 10.000 unités au marché, ce qui oblige toute la famille et les ouvriers à travailler sans relâche, du matin au soir, pour accomplir les commandes.

M. Binh déclare : "Cette fois, j'ai embauché davantage de personnes. Cette année, j'ai tout préparé plus tôt après avoir constaté que l'économie se rétablissait bien. Il y a deux ans, je commençais à fabriquer des produits mi-avril ou mai. Cette année, j'ai dû débuter toutes les étapes de production dès début mars".

La fabrication d'une lanterne traditionnelle pour la Fête de la mi-automne nécessite de nombreuses étapes, allant du choix des matériaux au fractionnement des bâtons de bambou, en passant par la préparation de la colle, le collage du papier, la peinture des décorations, etc. Chaque artisan doit faire preuve d'une grande minutie dans les moindres détails pour produire des lanternes scintillantes et colorées, adaptées aux goûts des enfants.

Nguyên Trong Thanh explique : "Les couleurs des produits doivent être de plus en plus belles et scintillantes. Il faut un certain talent artistique pour rendre le produit plus vivant. Plus le produit est grand, plus il est difficile à réaliser. Certaines lanternes mesurent 3 à 4 m de long, ce qui nécessite de rester debout longtemps ou de peindre plus longtemps. Si le produit est de grande taille, je dois m'appuyer sur deux ou trois personnes pour tenir le cadre pendant que je le colore".

Le quartier des lanternes de Phu Binh ne compte actuellement qu’une trentaine de ménages pratiquant ce métier. Ils perpétuent avec amour et diligence leur métier traditionnel, si bien qu'à chaque Fête de la mi-automne, le quartier des lanternes devient animé et grouillant d'activité. Cette année, de plus en plus de clients se tournent vers les lanternes traditionnelles, et le nombre de commandes a explosé, pour le plus grand bonheur des artisans passionnés par leur métier.

Quand aux autres artisans, Nguyên Dinh Chiên confie : "Je peux satisfaire de nombreuses commandes comprenant des milliers de pièces, mais je dois travailler plus de 16 heures par jour pour répondre à la demande... Je suis très fatigué, mais très heureux".

"Nous livrons également nos produits du Sud au Nord. Et nous pouvons les livrer partout dans le Sud. De plus, nos lanternes sont aussi très populaires dans certains pays étrangers. Ces lanternes coûtent entre 16.000 et 25.000 dôngs chacune", ajoute Nguyên Thi Tuoi.

Cette année, le quartier des lanternes a également reçu de nombreuses commandes pour la fabrication de grands produits destinés à des entreprises et associations. La phase de préparation pour ces commandes prend également deux ou trois semaines.

Les lanternes en forme de carpes, papillons, étoiles, avions... aux motifs soignés, chatoyants et colorés, ont marqué de nombreuses générations de Vietnamiens. "Chaque lanterne est unique, comme une empreinte digitale", confie Binh avec un large sourire.

Pendant la Fête de la mi-automne, les lanternes traditionnelles en papier de verre rouge s'animeront dans les rues, prêtes à illuminer la nuit, rappelant les heureux souvenirs d'enfance de nombreuses générations.

Texte et photos : Quang Châu/CVN