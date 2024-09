Des jouets traditionnels revisités pour la Fête de la mi-automne

Des petites têtes de licorne amusantes, des enfants mignons portant des foulards rouges et des gâteaux de lune. Ces deux collections de jouets nommées "Automne pour vous, les enfants" et "Super-héros enfant" ont été créées par Lamphong Studio pour célébrer la Fête de la mi-automne.

Fondé en 2015, Lamphong Studio compte une dizaine de jeunes peintres résidents ainsi que des étudiants en art. Lê Huy, fondateur de Lamphong Studio, a expliqué que lui et ses collaborateurs souhaitent apporter des nouveautés à la communauté, notamment en matière d’artisanat.

Pour ces deux collections de jouets de la Fête de la mi-automne 2024 (qui aura lieu le 15e jour du 8e mois lunaire), Lamphong Studio utilise de la poudre de terre reconstituée, entièrement peinte à la main. Le noyau des statuettes est quant à lui fabriqué en nylon recyclé, coupé en petits morceaux, puis mélangé à du plastique et de la poudre de pierre, afin de former des figurines adorables et originales.

Deux collections de jouets

"Les jouets traditionnels de la Fête de la mi-automne incluent des lanternes et des masques en papier mâché, des lanternes en forme d’étoile, des +phông+ (statuettes en terre), des +tò he+ (figurines en pâte de riz gluant coloré)... Cependant, les jeunes artistes de Lamphong Studio ont opté pour des images typiquement vietnamiennes comme des enfants portant des foulards rouges, des gâteaux de lune et des petites têtes de licorne”, partage le peintre Lê Huy. Et de poursuivre : "La Fête de la mi-automne est avant tout la fête des enfants et symbolise l’amour que leur portent les adultes. C’est un moment où ils peuvent s’amuser tout en découvrant la culture traditionnelle. Nous avons choisi de représenter des enfants vietnamiens modernes pour célébrer cette fête".

Ces collections sont le fruit des recherches expérimentales de jeunes artistes souhaitant allier matériaux recyclés et laques traditionnelles pour créer des produits à la fois esthétiques et porteurs de valeurs durables, notamment en matière de protection de l’environnement.

"Il nous a fallu trois mois, à mes collègues et moi, pour concevoir ces deux ensembles de jouets. Chaque collection demande entre une et deux semaines de travail. Comme nous utilisons un nouveau matériau (un mélange de poudre de pierre reconstituée, de plastique et de nylon recyclé), beaucoup de recherches et d’essais ont été nécessaires. La plus grande difficulté a été de créer des moules et de multiplier les essais pour obtenir un produit fini satisfaisant", raconte l’artiste Duong Duc Manh.

Une fête empreinte de magie

La Fête de la mi-automne est toujours synonyme de magie et de féerie. C’est l’occasion pour les familles de se réunir, pour les enfants de porter des lanternes et de recevoir des cadeaux disposés sur le plateau aux cinq fruits, accompagné de gâteaux de lune. Pour les agriculteurs, c’est aussi un moment de prières pour des récoltes abondantes et une météo clémente. Cette fête de la pleine lune, avec ses bánh nuong, bánh deo (gâteaux de lune) et le son des tambours, crée une ambiance festive qui reste profondément gravée dans les souvenirs d’enfance de nombreuses générations.

Avec l’évolution rapide de la vie moderne, les jouets artisanaux pour la Fête de la mi-automne se font de plus en plus rares. Les deux collections créées par Lamphong Studio sont ainsi une nouvelle histoire que ces jeunes artistes veulent transmettre aux enfants d’aujourd’hui. Ces jouets seront un cadeau charmant et significatif que la génération Z offrira aux enfants.

"Nous souhaitons créer des produits modernes avec un esprit nouveau, propre à la jeune génération, tout en utilisant des matériaux traditionnels comme le bois, la pierre ou la céramique. Nous voulons également concevoir des objets qui symbolisent le Vietnam", conclut Lê Huy.

Texte et photos : Quê Anh/CVN