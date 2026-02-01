Le président de l’AN offre des cadeaux aux ménages défavorisés à Cân Tho

À l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et en préparation du Têt lunaire 2026, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, accompagné d’une délégation, a offert des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux forces armées, aux ménages pauvres et quasi pauvres ainsi qu’aux travailleurs de la ville de Cân Tho, le matin du 1 er février.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a adressé ses salutations les plus cordiales et ses meilleurs vœux du Nouvel An aux bénéficiaires de politiques sociales, aux forces armées, aux travailleurs et à l’ensemble de la population de Cân Tho. Il a souligné que la solidarité et l’attention portée aux personnes en difficulté constituent une politique constante du Parti et de l’État, visant à garantir que personne ne soit laissé pour compte.

Informant des grandes évolutions du pays en 2025, Trân Thanh Mân a indiqué que, malgré un contexte international, régional et national marqué par de nombreuses difficultés, le Vietnam avait enregistré des résultats notables dans plusieurs domaines. Il a salué les efforts déployés par la ville de Cân Tho, qui ont permis d’obtenir des avancées positives, contribuant au développement général du pays.

Selon le président de l’Assemblée nationale, en 2025, la croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de Cân Tho a atteint 7,23%. Le revenu moyen par habitant s’est élevé à près de 95 millions de dôngs. Le chiffre d’affaires à l’exportation a dépassé 5,5 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2024. Les politiques de sécurité sociale et les régimes en faveur des personnes méritantes ont été mis en œuvre de manière synchronisée, rapide et ciblée. Le taux de ménages pauvres a été ramené à 0,63%, le plus bas de la région du Delta du Mékong.

Concernant les priorités pour 2026, le président de l’Assemblée nationale a exhorté la ville à mettre en œuvre rapidement la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti dès les premiers mois et le premier trimestre de l’année. Il a appelé à l’élaboration d’un programme d’action concret, étroitement lié aux réalités locales, ainsi qu’à la mise en place de plans détaillés pour le développement socio-économique, la défense, la sécurité et l’édification du système politique.

Il a également insisté sur la nécessité de définir une stratégie de formation des ressources humaines, de renforcer le perfectionnement professionnel et politique des cadres, et d’accorder une attention particulière à l’éducation, à la formation ainsi qu’au développement des sciences et des technologies.

Soulignant la position stratégique de Cân Tho dans le Delta du Mékong, Trân Thanh Mân a appelé la ville à veiller au maintien de la défense et de la sécurité, à renforcer la cohésion interne et à unir les efforts afin de réaliser les objectifs fixés, dans la perspective de faire de Cân Tho une ville où il fait bon vivre dans le Sud-Ouest du pays.

Le président de l’Assemblée nationale a par ailleurs rappelé que la prise en charge des familles bénéficiaires de politiques sociales et des personnes défavorisées ne devait pas se limiter aux fêtes ou au Têt, mais devait être menée de manière régulière et durable.

À cette occasion, Trân Thanh Mân et la délégation ont assisté à la remise symbolique de 4 milliards de dôngs par la Banque de l’agriculture et du développement rural du Vietnam (Agribank), destinés à soutenir la ville de Cân Tho dans ses actions en faveur des ménages pauvres, des familles bénéficiaires de politiques sociales et des personnes vulnérables.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme "Agribank s’engage aux côtés des personnes défavorisées", déployé à l’échelle nationale à l’occasion du Têt du Cheval 2026, avec un budget total de plus de 100 milliards de dôngs.

VNA/CVN