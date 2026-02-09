Un Têt chaleureux pour les enfants montagneuses

Le programme "Printemps de solidarité, Têt de partage" a été organisé dans plusieurs localités montagneuses, offrant des milliers de cadeaux du Nouvel An lunaire (Têt) aux populations et aux enfants en difficulté.

Photo : VNN/CVN

Les 6 et 8 février, le Club "Liên kêt tre Việt Nam" (Connexion de jeunesse du Vietnam), l’Inspection de la province de Phú Tho, le Groupe de secours en cas de catastrophes des trois régions ainsi que des unités partenaires ont organisé la série d’activités intitulée "Printemps de solidarité, Têt de partage". Il s’agit de la 12e année de mise en œuvre de ce programme, qui vise à soutenir et partager avec les populations et les enfants défavorisés des régions montagneuses à l’occasion du Têt et du Nouvel An lunaire.

Dans le cadre de cette initiative, placée sous le thème "Douze ans d’accompagnement des enfants des zones montagneuses", le comité d’organisation a mobilisé diverses ressources afin d’offrir 3.000 cadeaux aux habitants et aux enfants de plusieurs provinces montagneuses du Nord du Vietnam.

Pour lancer la série d’activités, le comité d’organisation a mis en place de nombreuses initiatives significatives, telles que l’organisation d’un repas convivial du Têt avant l’heure et la remise de 500 cadeaux du Nouvel An lunaire ; des visites et distributions de présents aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux personnes méritantes envers la nation et aux foyers démunis de la commune de Quy Đuc, dans la province de Phú Tho, l’une des localités encore confrontées à de nombreuses difficultés.

Le point d’orgue de cette série d’événements a été le programme d’échanges autour d’un feu de camp réunissant la jeunesse et les populations des zones montagneuses, placé sous le thème "La jeunesse vietnamienne - Confiance et fidélité au Parti". Cette activité vise à encourager l’élan vers une nouvelle ère d’essor national et à célébrer le succès du XIVe Congrès national du Parti.

Photo : VNN/CVN

Nguyên Phúc Đai, président du Club "Liên kêt tre Việt Nam" et chef du comité d’organisation de la série d’activités, a indiqué que les 12 années d’accompagnement des populations et des enfants des zones montagneuses constituent un parcours riche en émotions. Les gestes de solidarité des organisations et des bienfaiteurs ont contribué à offrir un Têt chaleureux et opportun aux habitants à chaque arrivée du Nouvel An lunaire, diffusant ainsi l’esprit d’entraide et renforçant la motivation ainsi que l’espoir chez les personnes en difficulté.

La série d’activités du programme continuera de distribuer des milliers de cadeaux du Têt dans de nombreuses localités. Les présents comprennent notamment des couvertures chaudes, des manteaux matelassés, des cahiers scolaires, des denrées alimentaires, des confiseries du Nouvel An lunaire, des bánh chung (gâteau de riz gluant) et de nombreux autres cadeaux significatifs, remis directement aux enfants des régions montagneuses.

Đinh Hiêu - Hoàng Phuong/CVN