Quang Ninh s'efforce d'assainir la baie de Ha Long

Le Comité de gestion de la baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord) a lancé une campagne pour collecter rapidement les déchets dans la baie générés par le typhon Yagi et les inondations.

En raison du typhon et des fortes pluies, une grande quantité de déchets a été amenée dans la baie de Ha Long, notamment des cages flottantes d'élevage de poissons. Ils flottent à la surface de l'eau, affectant négativement le paysage, l'environnement et les activités touristiques dans la baie.

Le Comité de gestion a demandé une coordination entre l'association des bateaux touristiques de Ha Long, les organisations et les particuliers impliqués dans les services touristiques pour la collecte des déchets. Les unités concernées de la ville d'Ha Long et des districts de Câm Pha, Vân Dôn et Quang Yên ont été exhortées à accélérer les efforts de collecte.

Du 14 au 23 septembre, 1.127 personnes et 301 véhicules ont été mobilisés pour les travaux, collectant 643 m3 de déchets et 94 radeaux flottants de pisciculture. Le Comité de gestion a également renforcé quotidiennement la surveillance environnementale dans les zones côtières de la baie d'Ha Long afin d'identifier rapidement les endroits où se concentrent les déchets.

Le typhon Yagi a causé de graves dommages dans de nombreuses provinces et villes de la région Nord, notamment dans les principaux centres touristiques tels que Hanoï, Quang Ninh, Hai Phong et Sa Pa (Lào Cai).

Afin de surmonter les dégâts, de nombreuses localités ont organisé des activités pour accueillir à nouveau les touristes. Depuis le 13 septembre, le Comité de gestion de la baie d'Ha Long, site du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO, accueille les visiteurs dans des lieux répondant aux normes de sécurité. Les ports internationaux de passagers de Ha Long et Tuân Châu ont repris leurs activités et ont accueilli des milliers de visiteurs.

