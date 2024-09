Le super typhon Yagi fait quatre morts et 78 blessés

Le super typhon Yagi a tué quatre personnes et en a blessé 78 autres après avoir frappé des localités du Nord du Vietnam dans l'après-midi du 7 septembre, selon l'Autorité vietnamienne des digues et de gestion des catastrophes, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Photo : VNA/CVN

Trois décès et 58 blessés ont été signalés dans la province de Quang Ninh, un décès dans la province de Hai Duong et 20 blessés à Hai Phong.

Le super typhon est la troisième à pénétrer dans la Mer Orientale cette année, provoquant d'importantes pannes de courant d’électricité à Hai Phong, Quang Ninh, Thai Binh et Hai Duong. De nombreuses maisons ont été endommagées ou leurs toits ont été arrachés, outre des milliers d'arbres qui ont été déracinés.

Photo : VNA/CVN

Après avoir touché la terre des provinces de Quang Ninh et Hai Phong, le typhon Yagi a apporté des vents violents et de pluies torrentielles. Les vents ont atteint les niveaux 11-12 (103-133 km/h), avec des rafales atteignant le niveau 15.

Pour assurer la sécurité des personnes et des biens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle 88/CD-TTg du 6 septembre ordonnant aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur la réponse au typhon Yagi et aux inondations qui ont suivi.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail le matin du 7 septembre avec le Département général d'hydrométéorologie et le Centre national de prévision hydrométéorologique et les agences connexes, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a ordonné aux ministères, branches et agences concernés d'accroître leur vigilance, leur concentration élevée et de prendre des mesures pour maintenir une bonne direction en réponse au super typhon Yagi et de se concentrer sur la garantie de la sécurité de la vie et des biens des gens.

VNA/CVN